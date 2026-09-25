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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс купить с доставкой в Москве
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
600
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб. 
Начислим 299 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
18 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
0
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
600
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3100
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х15
Вес, кг.
6.38

Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

Мощный ударный гайковерт ЗУБР — ваш верный помощник для любых серьёзных задач. Благодаря бесщеточному двигателю он работает дольше и эффективнее, а аккумулятор 20 В даёт свободу от проводов и хватает на солидные объёмы работы. Квадрат 1/2 уверенно держит насадки, а три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого крепежа. Максимальный крутящий момент 600 Нм моментально справляется даже с самыми прикипевшими гайками, а до 3100 ударов в минуту ускоряют процесс выворачивания. Интегрированная лампа точечной подсветки помогает работать в тёмных уголках. Электронная регулировка оборотов гарантирует аккуратную работу, а продуманная защита от перегрузок и тормоз двигателя делают инструмент надёжным и безопасным. В комплекте уже есть зарядное устройство — всё для комфортного старта сразу после покупки.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
0
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
600
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3100
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ударный гайковерт ЗУБР — ваш верный помощник для любых серьёзных задач. Благодаря бесщеточному двигателю он работает дольше и эффективнее, а аккумулятор 20 В даёт свободу от проводов и хватает на солидные объёмы работы. Квадрат 1/2 уверенно держит насадки, а три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для любого крепежа. Максимальный крутящий момент 600 Нм моментально справляется даже с самыми прикипевшими гайками, а до 3100 ударов в минуту ускоряют процесс выворачивания. Интегрированная лампа точечной подсветки помогает работать в тёмных уголках. Электронная регулировка оборотов гарантирует аккуратную работу, а продуманная защита от перегрузок и тормоз двигателя делают инструмент надёжным и безопасным. В комплекте уже есть зарядное устройство — всё для комфортного старта сразу после покупки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Доставка
Отзывы


Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550-42, 20 В, 500 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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