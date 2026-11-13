Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643264
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
5.5
Описание товара Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)
Аккумуляторный ударный гайковерт Makita LXT BL DTW300RTJ имеет четыре настройки регулировки крутящего момента. Благодаря компактным размерам подходит для работы в труднодоступных местах. Три положения типа болтов предотвращает чрезмерную затяжку болтов. Режим автоматической остановки при откручивании обеспечивает безопасность эксплуатации. Возможна цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10-M18).
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Аккумуляторный ударный гайковерт Makita LXT BL DTW300RTJ имеет четыре настройки регулировки крутящего момента. Благодаря компактным размерам подходит для работы в труднодоступных местах. Три положения типа болтов предотвращает чрезмерную затяжку болтов. Режим автоматической остановки при откручивании обеспечивает безопасность эксплуатации. Возможна цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10-M18).
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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