Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ)
Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U - это мощный и многофункциональный инструмент, который станет незаменимым помощником как в домашних, так и в профессиональных условиях. Гайковерт серии TiRex, Ti означает - (Torque Innovation) высокий момент с продвинутыми опциями и Rex означает - (Real Extreme), аккумуляторная батарея с высокой токоотдачей. Максимальный крутящий момент: 800 Нм. Этот момент доступен при откручивании, для закручивания момент ограничен 550Нм. Такой лимит введен для исключения разрушения резьбовых соединений. Четыре доступные скорости позволяют гибко подстраивать настройки работы под конкретные задачи, обеспечивая максимальную эффективность и контроль. Нужный режим выбирается на светодиодной панели управления. Количество режимов работы: Три. Гайковерт оснащен функцией автоматической остановки.
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