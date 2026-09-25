Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ
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Характеристики
Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без АКБ
Гайковёрт ЗУБР создан для тех, кому нужна внушительная мощность и контроль над каждым моментом работы. Благодаря аккумулятору на 20 В и максимальному крутящему моменту 1000 Н·м, он с лёгкостью справится с самыми тугими крепежами. Три скорости и электронная регулировка частоты вращения позволяют точно подобрать режим под любую задачу — от деликатных до самых требовательных. Защита от перегрузок обеспечивает безопасность инструмента в экстренных ситуациях. Счётчик ударов в 3300 в минуту гарантирует быстрое и эффективное завинчивание, а квадратный патрон 3/4 и фиксация шпинделя делают смену оснастки лёгкой и безопасной. Уже в комплекте — аккумулятор и зарядное устройство: начинайте работать без задержек. При весе 3,1 кг и ширине всего 28 см инструмент остаётся удобно сбалансированным для переноски и использования даже в ограниченном пространстве.
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Теги товара: бесщеточные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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