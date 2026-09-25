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Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? купить с доставкой в Москве
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Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2??

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Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 1
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 2
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 3
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 4
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 5
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 6
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 7
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 8
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 9
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 10
Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
1300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 1
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 2
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 3
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 4
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 5
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 6
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 7
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 8
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 9
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 10
  • Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2??
13 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
8500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
1300
Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
200x73х185 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х8
Вес, кг.
2.53

Описание товара Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2??

Ударный пневматический гайковерт выбирают для обслуживания осложненных и нагруженных соединений в автомастерских, промышленных цехах и на производствах. Надежный ударный механизм и прецизионная точность изготовления компонентов увеличивают срок службы инструмента. Модель имеет легкий композитный корпус.



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Отзывы о товаре Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2??




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
8500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
1300
Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
200x73х185 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный пневматический гайковерт выбирают для обслуживания осложненных и нагруженных соединений в автомастерских, промышленных цехах и на производствах. Надежный ударный механизм и прецизионная точность изготовления компонентов увеличивают срок службы инструмента. Модель имеет легкий композитный корпус.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н·м, 1/2?? - данный товар вы можете купить по цене 13680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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