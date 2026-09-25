Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ
Мощный и надежный аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761 из линейки XP обеспечивает высокий крутящий момент и безупречную производительность. Благодаря бесщеточному двигателю и передовой технологии аккумуляторной системы PWRCORE 20, инструмент отличается долговечностью, эффективностью и стабильной работой при интенсивных нагрузках. Технология аккумуляторной системы PWRCORE 20 (Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно) Благодаря запатентованной технологии ACTIVCELL, аккумуляторы PWRCORE 20 обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту. Все батареи и зарядные устройства PWRCORE 20 полностью совместимы между собой, а также подходят для всех электроинструментов и садовой техники SKIL PWRCORE 20, что делает систему универсальной и удобной.
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Теги товара: бесщеточные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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