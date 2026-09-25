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Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 11
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 12
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
700
Емкость аккумулятора
0
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 11
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 12
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб. 
Начислим 1060 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743272
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ
17 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Частота вращения шпинделя
1400 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
700
Частота вращения шпинделя, об/мин
1400
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
242Х93Х22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х9
Вес, кг.
2.75

Описание товара Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ

Мощный и надежный аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761 из линейки XP обеспечивает высокий крутящий момент и безупречную производительность. Благодаря бесщеточному двигателю и передовой технологии аккумуляторной системы PWRCORE 20, инструмент отличается долговечностью, эффективностью и стабильной работой при интенсивных нагрузках. Технология аккумуляторной системы PWRCORE 20 (Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно) Благодаря запатентованной технологии ACTIVCELL, аккумуляторы PWRCORE 20 обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту. Все батареи и зарядные устройства PWRCORE 20 полностью совместимы между собой, а также подходят для всех электроинструментов и садовой техники SKIL PWRCORE 20, что делает систему универсальной и удобной.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Частота вращения шпинделя
1400 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
700
Частота вращения шпинделя, об/мин
1400
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Развернуть
Габариты без упаковки
242Х93Х22 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и надежный аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761 из линейки XP обеспечивает высокий крутящий момент и безупречную производительность. Благодаря бесщеточному двигателю и передовой технологии аккумуляторной системы PWRCORE 20, инструмент отличается долговечностью, эффективностью и стабильной работой при интенсивных нагрузках. Технология аккумуляторной системы PWRCORE 20 (Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно) Благодаря запатентованной технологии ACTIVCELL, аккумуляторы PWRCORE 20 обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту. Все батареи и зарядные устройства PWRCORE 20 полностью совместимы между собой, а также подходят для всех электроинструментов и садовой техники SKIL PWRCORE 20, что делает систему универсальной и удобной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ - стоимость товара 17890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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