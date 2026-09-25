Top.Mail.Ru
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 1
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 2
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
450
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 1
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 2
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 010 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741549
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс
16 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
450
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
2700
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х15
Вес, кг.
5.43

Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс

Гайковерт ЗУБР — мощный и надёжный помощник для быстрой работы даже с самыми тугими креплениями. Его впечатляющий крутящий момент 350 Нм справится с любыми задачами: от домашних ремонтов до профессиональных сборок. Благодаря питанию от аккумулятора вы свободны от розеток и проводов, а современный бесщеточный двигатель на 450 Вт обеспечивает стабильную и долгую работу без лишнего обслуживания. 1/2-дюймовый патрон удобен для широкого спектра оснастки. Ударный механизм облегчает откручивание и закручивание сложных и закисших гаек. Три скорости работы позволяют выбрать идеальный режим под любую задачу, а электронная регулировка частоты вращения обеспечивает точность и контроль. Точечная подсветка поможет работать даже в самых тёмных уголках. Функции тормоза двигателя, защиты от перегрузок и фиксации шпинделя делают использование абсолютно безопасным и простым. В комплекте — зарядное устройство, чтобы инструмент всегда был готов к работе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
450
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
2700
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт ЗУБР — мощный и надёжный помощник для быстрой работы даже с самыми тугими креплениями. Его впечатляющий крутящий момент 350 Нм справится с любыми задачами: от домашних ремонтов до профессиональных сборок. Благодаря питанию от аккумулятора вы свободны от розеток и проводов, а современный бесщеточный двигатель на 450 Вт обеспечивает стабильную и долгую работу без лишнего обслуживания. 1/2-дюймовый патрон удобен для широкого спектра оснастки. Ударный механизм облегчает откручивание и закручивание сложных и закисших гаек. Три скорости работы позволяют выбрать идеальный режим под любую задачу, а электронная регулировка частоты вращения обеспечивает точность и контроль. Точечная подсветка поможет работать даже в самых тёмных уголках. Функции тормоза двигателя, защиты от перегрузок и фиксации шпинделя делают использование абсолютно безопасным и простым. В комплекте — зарядное устройство, чтобы инструмент всегда был готов к работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...