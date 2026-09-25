Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс
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Характеристики
Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс
Гайковерт ЗУБР — мощный и надёжный помощник для быстрой работы даже с самыми тугими креплениями. Его впечатляющий крутящий момент 350 Нм справится с любыми задачами: от домашних ремонтов до профессиональных сборок. Благодаря питанию от аккумулятора вы свободны от розеток и проводов, а современный бесщеточный двигатель на 450 Вт обеспечивает стабильную и долгую работу без лишнего обслуживания. 1/2-дюймовый патрон удобен для широкого спектра оснастки. Ударный механизм облегчает откручивание и закручивание сложных и закисших гаек. Три скорости работы позволяют выбрать идеальный режим под любую задачу, а электронная регулировка частоты вращения обеспечивает точность и контроль. Точечная подсветка поможет работать даже в самых тёмных уголках. Функции тормоза двигателя, защиты от перегрузок и фиксации шпинделя делают использование абсолютно безопасным и простым. В комплекте — зарядное устройство, чтобы инструмент всегда был готов к работе.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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