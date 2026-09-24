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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)

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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 
Начислим 209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695523
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)
13 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
11
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.8

Описание товара Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)

Бесщеточный гайковерт ЗУБР Профессионал GB-250-42 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция помогает заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумулятора.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Развернуть
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
11
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный гайковерт ЗУБР Профессионал GB-250-42 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция помогает заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42) - по цене 13010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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