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Экшн-камера Digma DiCam 880 черная купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера Digma DiCam 880 черная

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Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 1
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 2
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 3
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 4
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 5
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 6
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 7
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 8
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 9
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 10
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 11
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 12
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 13
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 14
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 15
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 16
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 17
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 18
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 19
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 20
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 21
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 22
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 23
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 24
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 25
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 26
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 27
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 28
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 29
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 30
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 31
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 32
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 33
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 34
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 35
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 36
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 37
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 38
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 39
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 40
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 1
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 2
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 3
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 4
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 5
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 6
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 7
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 8
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 9
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 10
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 11
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 12
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 13
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 14
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 15
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 16
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 17
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 18
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 19
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 20
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 21
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 22
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 23
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 24
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 25
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 26
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 27
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 28
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 29
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 30
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 31
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 32
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 33
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 34
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 35
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 36
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 37
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 38
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 39
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 40
  • Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613203
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mov
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
защитный боксплоское крепление3-осевое креплениена руль вело / мото (трубу)крепление на головукрепежная рамка
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
495

Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 880 черная

Экшн-камера Digma — идеальный выбор для тех, кто любит запечатлевать яркие моменты своей активной жизни. Эта компактная камера весом всего 102 г сочетает в себе продвинутые технологии и надежность, предоставляя пользователям возможность делать чёткие и насыщенные снимки благодаря 16-мегапиксельной матрице CMOS. Стабилизатор изображения обеспечивает плавность видеозаписи даже в условиях высокой динамики, а угол обзора в 170 градусов позволяет захватывать все детали происходящего вокруг. Максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 гарантирует потрясающее качество изображения, которое вас невероятно впечатлит. Черный цвет придает камере элегантный и современный вид, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет моментально делиться снимками и видеозаписями с друзьями и подписчиками, без проводов и излишних хлопот. Почитатели водных видов спорта оценят наличие подводного бокса в комплекте, обеспечивающего надёжную защиту камеры на глубине. Пульт ДУ — ещё одно незаменимая опция, позволяющая управлять записью и съёмкой на расстоянии. Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 128 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения множества кадров. Аккумулятор ёмкостью 900 мАч предоставляет длительное время работы, позволяя непрерывно запечатлевать ваши приключения. Произведенная в Китае под брендом Digma, эта экшн-камера обещает оправдать ожидания самых требовательных пользователей, стремящихся к инновациям и неизменно высокому качеству.

Отзывы о товаре Экшн-камера Digma DiCam 880 черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mov
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
защитный боксплоское крепление3-осевое креплениена руль вело / мото (трубу)крепление на головукрепежная рамка
Пульт ДУ
да
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma — идеальный выбор для тех, кто любит запечатлевать яркие моменты своей активной жизни. Эта компактная камера весом всего 102 г сочетает в себе продвинутые технологии и надежность, предоставляя пользователям возможность делать чёткие и насыщенные снимки благодаря 16-мегапиксельной матрице CMOS. Стабилизатор изображения обеспечивает плавность видеозаписи даже в условиях высокой динамики, а угол обзора в 170 градусов позволяет захватывать все детали происходящего вокруг. Максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 гарантирует потрясающее качество изображения, которое вас невероятно впечатлит. Черный цвет придает камере элегантный и современный вид, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет моментально делиться снимками и видеозаписями с друзьями и подписчиками, без проводов и излишних хлопот. Почитатели водных видов спорта оценят наличие подводного бокса в комплекте, обеспечивающего надёжную защиту камеры на глубине. Пульт ДУ — ещё одно незаменимая опция, позволяющая управлять записью и съёмкой на расстоянии. Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 128 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения множества кадров. Аккумулятор ёмкостью 900 мАч предоставляет длительное время работы, позволяя непрерывно запечатлевать ваши приключения. Произведенная в Китае под брендом Digma, эта экшн-камера обещает оправдать ожидания самых требовательных пользователей, стремящихся к инновациям и неизменно высокому качеству.
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Отзывы


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