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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613203
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Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 880 черная
Экшн-камера Digma — идеальный выбор для тех, кто любит запечатлевать яркие моменты своей активной жизни. Эта компактная камера весом всего 102 г сочетает в себе продвинутые технологии и надежность, предоставляя пользователям возможность делать чёткие и насыщенные снимки благодаря 16-мегапиксельной матрице CMOS.
Стабилизатор изображения обеспечивает плавность видеозаписи даже в условиях высокой динамики, а угол обзора в 170 градусов позволяет захватывать все детали происходящего вокруг. Максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 гарантирует потрясающее качество изображения, которое вас невероятно впечатлит.
Черный цвет придает камере элегантный и современный вид, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет моментально делиться снимками и видеозаписями с друзьями и подписчиками, без проводов и излишних хлопот.
Почитатели водных видов спорта оценят наличие подводного бокса в комплекте, обеспечивающего надёжную защиту камеры на глубине. Пульт ДУ — ещё одно незаменимая опция, позволяющая управлять записью и съёмкой на расстоянии.
Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 128 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения множества кадров. Аккумулятор ёмкостью 900 мАч предоставляет длительное время работы, позволяя непрерывно запечатлевать ваши приключения.
Произведенная в Китае под брендом Digma, эта экшн-камера обещает оправдать ожидания самых требовательных пользователей, стремящихся к инновациям и неизменно высокому качеству.
Экшн-камера Digma — идеальный выбор для тех, кто любит запечатлевать яркие моменты своей активной жизни. Эта компактная камера весом всего 102 г сочетает в себе продвинутые технологии и надежность, предоставляя пользователям возможность делать чёткие и насыщенные снимки благодаря 16-мегапиксельной матрице CMOS.
Стабилизатор изображения обеспечивает плавность видеозаписи даже в условиях высокой динамики, а угол обзора в 170 градусов позволяет захватывать все детали происходящего вокруг. Максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 гарантирует потрясающее качество изображения, которое вас невероятно впечатлит.
Черный цвет придает камере элегантный и современный вид, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет моментально делиться снимками и видеозаписями с друзьями и подписчиками, без проводов и излишних хлопот.
Почитатели водных видов спорта оценят наличие подводного бокса в комплекте, обеспечивающего надёжную защиту камеры на глубине. Пульт ДУ — ещё одно незаменимая опция, позволяющая управлять записью и съёмкой на расстоянии.
Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 128 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения множества кадров. Аккумулятор ёмкостью 900 мАч предоставляет длительное время работы, позволяя непрерывно запечатлевать ваши приключения.
Произведенная в Китае под брендом Digma, эта экшн-камера обещает оправдать ожидания самых требовательных пользователей, стремящихся к инновациям и неизменно высокому качеству.
Экшн-камера Digma DiCam 880 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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