Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/1920G) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/1920G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Энергопотребление
3.6
  • Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/1920G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 200 руб. 
Начислим 2260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641286
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/1920G)
141 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/1920G)

Kingston DC600M — это SSD-накопитель для центров обработки данных 4-го поколения c интерфейсом SATA 3.0, 6 Гбит/с с 3D TLC NAND, предназначенный для "смешанных" рабочих нагрузок. DC600M подходит для использования в стоечных серверах большого объема и включает встроенную аппаратную защиту от потери питания (PLP). Благодоря конденсаторам защиты от потери питания DC600M защищает данные от неожиданного сбоя питания, чтобы снизить вероятность потери данных и обеспечить успешную повторную инициализацию при следующем включении системы. DC600M разработан для системных интеграторов, гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг для стабилизации времени откликов и IOPS.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/1920G)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston DC600M — это SSD-накопитель для центров обработки данных 4-го поколения c интерфейсом SATA 3.0, 6 Гбит/с с 3D TLC NAND, предназначенный для "смешанных" рабочих нагрузок. DC600M подходит для использования в стоечных серверах большого объема и включает встроенную аппаратную защиту от потери питания (PLP). Благодоря конденсаторам защиты от потери питания DC600M защищает данные от неожиданного сбоя питания, чтобы снизить вероятность потери данных и обеспечить успешную повторную инициализацию при следующем включении системы. DC600M разработан для системных интеграторов, гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг для стабилизации времени откликов и IOPS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Kingston 1920GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/1920G) - по цене 141200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...