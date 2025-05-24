Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб.
В наличии
Код товара: 475259
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Установили в китайский ноутбук. Работает. Родной прожил полгода
Достоинства:
Комментарий:
поставил, все работает. вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd. Сложно что-то написать особенное: всем заявленым характеристикам соответствует, уже больше месяца в работе и замечаний нет (но разве это срок).
Достоинства:
Комментарий:
день первый работает хорошо но греется прилично
Достоинства:
Комментарий:
буду использовать как внешний накопитель. вставил в адаптер, подключил к ноуту. сначала не увиделся в разделе "мой компьютер",но отформатировал в "управлении дисками", и ноут адекватно увидел диск. 133 гб инфы скопировалось минут за 20. считаю-отличная скорость.надеюсь прослужит долго. его даже увидела андроид тв-приставка.
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подключил, диск рабочий
Достоинства:
Комментарий:
неплохой м2 в целом под винду даже очень не плох
Достоинства:
Комментарий:
Пришел на день позже, но самое главное, что целое. После установки, диск сразу же нашелся. Выдает заявленную скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск, бюджетный, шустрый. Греется умеренно. 3 месяца - полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
вставил в ноут 2019 года HP!все супер!
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, муж сразу установил. все работает. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает на старом iMac. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск упакован отлично. Пока не проверял потом дополню. Спасибо. Дополнение: все в норме работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, система установилась, загрузка быстрая, претензий нет, доставка на 2 дня раньше установленной даты доставки, всё целое. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
поставил, вместо старого поломанного, все работает отлично, шустрый
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Обидно что когда купил - диск стал стоить на 500₽ дешевле
Достоинства:
Комментарий:
На Air mid 2011 встал идеально. Скорость 450мб/с - запись, 510мб/с - чтение. У штатного ССД было 230мб/с и чтение и запись. По ощущениям стало быстрее.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал товар по удалёнки, так что сказать пока не чего не могу.
Достоинства:
Комментарий:
На китайский недо ноутбук встал )
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка на высоте,доставка тоже.Работу дополню при установки
Достоинства:
Комментарий:
К диску претензий не имею, пока. Работает нормально, винда поставилась, уже радует. Ноутбук ожил, пределу моего счастья нет
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой ssd, поставил в ноутбук чтобы открылось второе дыхание) Всё работает, определяется, скорости хорошие, со штатным hdd не сравнить, посмотрим как будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
винда стала 2 дня полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Установил,пока тестирую! Полет нормальный :)
Достоинства:
Комментарий:
Сразу распознаётся. Винда встала без проблем. Работает быстро
Достоинства:
Комментарий:
установлена работает, доставка в срок и в общем четко всё получилось, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В dell latitude 7390 работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
доставлен вовремя, упакован хорошо, встал без проблем, винты в комплекте, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd,и скорость хорошая
Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - по цене 4950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)
Достоинства:
Комментарий:
Установили в китайский ноутбук. Работает. Родной прожил полгода
Достоинства:
Комментарий:
поставил, все работает. вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd. Сложно что-то написать особенное: всем заявленым характеристикам соответствует, уже больше месяца в работе и замечаний нет (но разве это срок).
Достоинства:
Комментарий:
день первый работает хорошо но греется прилично
Достоинства:
Комментарий:
буду использовать как внешний накопитель. вставил в адаптер, подключил к ноуту. сначала не увиделся в разделе "мой компьютер",но отформатировал в "управлении дисками", и ноут адекватно увидел диск. 133 гб инфы скопировалось минут за 20. считаю-отличная скорость.надеюсь прослужит долго. его даже увидела андроид тв-приставка.
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подключил, диск рабочий
Достоинства:
Комментарий:
неплохой м2 в целом под винду даже очень не плох
Достоинства:
Комментарий:
Пришел на день позже, но самое главное, что целое. После установки, диск сразу же нашелся. Выдает заявленную скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск, бюджетный, шустрый. Греется умеренно. 3 месяца - полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
вставил в ноут 2019 года HP!все супер!
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, муж сразу установил. все работает. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает на старом iMac. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск упакован отлично. Пока не проверял потом дополню. Спасибо. Дополнение: все в норме работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, система установилась, загрузка быстрая, претензий нет, доставка на 2 дня раньше установленной даты доставки, всё целое. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
поставил, вместо старого поломанного, все работает отлично, шустрый
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Обидно что когда купил - диск стал стоить на 500₽ дешевле
Достоинства:
Комментарий:
На Air mid 2011 встал идеально. Скорость 450мб/с - запись, 510мб/с - чтение. У штатного ССД было 230мб/с и чтение и запись. По ощущениям стало быстрее.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал товар по удалёнки, так что сказать пока не чего не могу.
Достоинства:
Комментарий:
На китайский недо ноутбук встал )
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка на высоте,доставка тоже.Работу дополню при установки
Достоинства:
Комментарий:
К диску претензий не имею, пока. Работает нормально, винда поставилась, уже радует. Ноутбук ожил, пределу моего счастья нет
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой ssd, поставил в ноутбук чтобы открылось второе дыхание) Всё работает, определяется, скорости хорошие, со штатным hdd не сравнить, посмотрим как будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
винда стала 2 дня полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Установил,пока тестирую! Полет нормальный :)
Достоинства:
Комментарий:
Сразу распознаётся. Винда встала без проблем. Работает быстро
Достоинства:
Комментарий:
установлена работает, доставка в срок и в общем четко всё получилось, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В dell latitude 7390 работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
доставлен вовремя, упакован хорошо, встал без проблем, винты в комплекте, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd,и скорость хорошая