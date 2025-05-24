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SSD Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)

30 Отзывы
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Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 1
Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 2
Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 3
Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
  • Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)
4 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Установили в китайский ноутбук. Работает. Родной прожил полгода
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виноградов Владислав Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
поставил, все работает. вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd. Сложно что-то написать особенное: всем заявленым характеристикам соответствует, уже больше месяца в работе и замечаний нет (но разве это срок).
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
день первый работает хорошо но греется прилично
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
буду использовать как внешний накопитель. вставил в адаптер, подключил к ноуту. сначала не увиделся в разделе "мой компьютер",но отформатировал в "управлении дисками", и ноут адекватно увидел диск. 133 гб инфы скопировалось минут за 20. считаю-отличная скорость.надеюсь прослужит долго. его даже увидела андроид тв-приставка.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подключил, диск рабочий
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохой м2 в целом под винду даже очень не плох
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел на день позже, но самое главное, что целое. После установки, диск сразу же нашелся. Выдает заявленную скорость.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Евгений L.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск, бюджетный, шустрый. Греется умеренно. 3 месяца - полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
вставил в ноут 2019 года HP!все супер!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ксения Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, муж сразу установил. все работает. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает на старом iMac. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск упакован отлично. Пока не проверял потом дополню. Спасибо. Дополнение: все в норме работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Fanil K.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, система установилась, загрузка быстрая, претензий нет, доставка на 2 дня раньше установленной даты доставки, всё целое. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, вместо старого поломанного, все работает отлично, шустрый
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Князев Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Обидно что когда купил - диск стал стоить на 500₽ дешевле
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
На Air mid 2011 встал идеально. Скорость 450мб/с - запись, 510мб/с - чтение. У штатного ССД было 230мб/с и чтение и запись. По ощущениям стало быстрее.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал товар по удалёнки, так что сказать пока не чего не могу.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На китайский недо ноутбук встал )
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка на высоте,доставка тоже.Работу дополню при установки
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
К диску претензий не имею, пока. Работает нормально, винда поставилась, уже радует. Ноутбук ожил, пределу моего счастья нет
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой ssd, поставил в ноутбук чтобы открылось второе дыхание) Всё работает, определяется, скорости хорошие, со штатным hdd не сравнить, посмотрим как будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
роман д.

Достоинства:


Комментарий:
винда стала 2 дня полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Установил,пока тестирую! Полет нормальный :)
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сразу распознаётся. Винда встала без проблем. Работает быстро
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
установлена работает, доставка в срок и в общем четко всё получилось, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
В dell latitude 7390 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
доставлен вовремя, упакован хорошо, встал без проблем, винты в комплекте, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Марат Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd,и скорость хорошая



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Установили в китайский ноутбук. Работает. Родной прожил полгода
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виноградов Владислав Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
поставил, все работает. вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd. Сложно что-то написать особенное: всем заявленым характеристикам соответствует, уже больше месяца в работе и замечаний нет (но разве это срок).
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
день первый работает хорошо но греется прилично
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
буду использовать как внешний накопитель. вставил в адаптер, подключил к ноуту. сначала не увиделся в разделе "мой компьютер",но отформатировал в "управлении дисками", и ноут адекватно увидел диск. 133 гб инфы скопировалось минут за 20. считаю-отличная скорость.надеюсь прослужит долго. его даже увидела андроид тв-приставка.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подключил, диск рабочий
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохой м2 в целом под винду даже очень не плох
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел на день позже, но самое главное, что целое. После установки, диск сразу же нашелся. Выдает заявленную скорость.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Евгений L.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск, бюджетный, шустрый. Греется умеренно. 3 месяца - полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
вставил в ноут 2019 года HP!все супер!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ксения Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, муж сразу установил. все работает. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает на старом iMac. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск упакован отлично. Пока не проверял потом дополню. Спасибо. Дополнение: все в норме работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Fanil K.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, система установилась, загрузка быстрая, претензий нет, доставка на 2 дня раньше установленной даты доставки, всё целое. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, вместо старого поломанного, все работает отлично, шустрый
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Князев Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Обидно что когда купил - диск стал стоить на 500₽ дешевле
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
На Air mid 2011 встал идеально. Скорость 450мб/с - запись, 510мб/с - чтение. У штатного ССД было 230мб/с и чтение и запись. По ощущениям стало быстрее.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал товар по удалёнки, так что сказать пока не чего не могу.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На китайский недо ноутбук встал )
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка на высоте,доставка тоже.Работу дополню при установки
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
К диску претензий не имею, пока. Работает нормально, винда поставилась, уже радует. Ноутбук ожил, пределу моего счастья нет
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой ssd, поставил в ноутбук чтобы открылось второе дыхание) Всё работает, определяется, скорости хорошие, со штатным hdd не сравнить, посмотрим как будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
роман д.

Достоинства:


Комментарий:
винда стала 2 дня полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Установил,пока тестирую! Полет нормальный :)
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сразу распознаётся. Винда встала без проблем. Работает быстро
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
установлена работает, доставка в срок и в общем четко всё получилось, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
В dell latitude 7390 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
доставлен вовремя, упакован хорошо, встал без проблем, винты в комплекте, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Марат Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd,и скорость хорошая


Накопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X) - по цене 4950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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