SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741459
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
110
Описание товара SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter
SSD накопитель
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
SSD накопитель
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter