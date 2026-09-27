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SSD SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter купить в Москве
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SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter

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SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 1
SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 2
SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 3
SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 4
SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 5
SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
  • SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 1
  • SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 2
  • SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 3
  • SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 4
  • SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 5
  • SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741459
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
110

Описание товара SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter

SSD накопитель

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac Z6S 240GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External SSD, R/W up to 550MB/480MB/s,with USB-C to USB-A cable and USB-A to USB-C adapter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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