Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
отличная память, легко встала в комп, немного неожиданное крепление у них, что надо прикрутить к материнке, а в остальном все ок. нашел через менеджер дисков, форматнул, кайфую.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в ПВЗ за 30 минут. Сразу распознана системой. После инициализации, форматирования и создания томов работает нормально. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю как ссд, покупал на продажу другому человеку, тот не жаловался (Прошло месяца 4) - поставил 5 звезд, видимо норм, мб еще возьму когда-то
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Скорость не замерял, взял этой фирмы, так как уже стоит ssd той же фирмы уже 5 лет и всё отлично работает, правда он другого форм фактора 2,5 через sata кабель.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе не плохой ssd меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на все свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
установил и работает. скорость не замерял.
Достоинства:
Комментарий:
Заработал диск без проблем, доставка один-два дня в пункт выдачи Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
классный ссд за свои деньги, скорость как в описании, проблем нет. всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Ну за 2т.р отличный М.2! Брал специально под систему, побольше, а то все перебивался на 128Гб. Доставка быстрая, 1 день. А вот конфигурация матплаты не внушила. Диск вставляется точно под видеокарту и возможности наклеить сколь нибудь значительный радиатор, нет. Скорость 3200 на чтение и 2700 на запись. М.2 всячески рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Купил данный ssd на замену внезапно вышедшего из строя xpg (256gb.) который был в эксплуатации чуть более 4 лет. Отличные показатели скорости ssd, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Гарантия 5 лет . цена адекватная .
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Я был удивлён скоростью ССД, думал всё будет скромнее. Никакой просадки скорости в тестах, которые я делал. Есть с чем сравнивать. Линукс попробовал поставить на этот винт, всё произошло очень быстро. Не забывайте про крепёжный винт!))(он по идее должен быть в комплекте с "мамкой", хорошо, что вспомнил) .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. До этого сдох диск менее престижного бренда и встал вопрос замены. Выбрал Silicon Power. Скорости оказались выше заявленных! Был приятно удивлён
Достоинства:
Комментарий:
все работает, доставили быстрая
Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
Достоинства:
Комментарий:
отличная память, легко встала в комп, немного неожиданное крепление у них, что надо прикрутить к материнке, а в остальном все ок. нашел через менеджер дисков, форматнул, кайфую.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в ПВЗ за 30 минут. Сразу распознана системой. После инициализации, форматирования и создания томов работает нормально. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю как ссд, покупал на продажу другому человеку, тот не жаловался (Прошло месяца 4) - поставил 5 звезд, видимо норм, мб еще возьму когда-то
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Скорость не замерял, взял этой фирмы, так как уже стоит ssd той же фирмы уже 5 лет и всё отлично работает, правда он другого форм фактора 2,5 через sata кабель.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе не плохой ssd меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на все свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
установил и работает. скорость не замерял.
Достоинства:
Комментарий:
Заработал диск без проблем, доставка один-два дня в пункт выдачи Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
классный ссд за свои деньги, скорость как в описании, проблем нет. всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Ну за 2т.р отличный М.2! Брал специально под систему, побольше, а то все перебивался на 128Гб. Доставка быстрая, 1 день. А вот конфигурация матплаты не внушила. Диск вставляется точно под видеокарту и возможности наклеить сколь нибудь значительный радиатор, нет. Скорость 3200 на чтение и 2700 на запись. М.2 всячески рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Купил данный ssd на замену внезапно вышедшего из строя xpg (256gb.) который был в эксплуатации чуть более 4 лет. Отличные показатели скорости ssd, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Гарантия 5 лет . цена адекватная .
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Я был удивлён скоростью ССД, думал всё будет скромнее. Никакой просадки скорости в тестах, которые я делал. Есть с чем сравнивать. Линукс попробовал поставить на этот винт, всё произошло очень быстро. Не забывайте про крепёжный винт!))(он по идее должен быть в комплекте с "мамкой", хорошо, что вспомнил) .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. До этого сдох диск менее престижного бренда и встал вопрос замены. Выбрал Silicon Power. Скорости оказались выше заявленных! Был приятно удивлён
Достоинства:
Комментарий:
все работает, доставили быстрая