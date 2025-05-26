Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)

15 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
5 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная память, легко встала в комп, немного неожиданное крепление у них, что надо прикрутить к материнке, а в остальном все ок. нашел через менеджер дисков, форматнул, кайфую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в ПВЗ за 30 минут. Сразу распознана системой. После инициализации, форматирования и создания томов работает нормально. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Денис З.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю как ссд, покупал на продажу другому человеку, тот не жаловался (Прошло месяца 4) - поставил 5 звезд, видимо норм, мб еще возьму когда-то
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Скорость не замерял, взял этой фирмы, так как уже стоит ssd той же фирмы уже 5 лет и всё отлично работает, правда он другого форм фактора 2,5 через sata кабель.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе не плохой ssd меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на все свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил и работает. скорость не замерял.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заработал диск без проблем, доставка один-два дня в пункт выдачи Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Кирилл И.

Достоинства:


Комментарий:
классный ссд за свои деньги, скорость как в описании, проблем нет. всем советую
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Ну за 2т.р отличный М.2! Брал специально под систему, побольше, а то все перебивался на 128Гб. Доставка быстрая, 1 день. А вот конфигурация матплаты не внушила. Диск вставляется точно под видеокарту и возможности наклеить сколь нибудь значительный радиатор, нет. Скорость 3200 на чтение и 2700 на запись. М.2 всячески рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил данный ssd на замену внезапно вышедшего из строя xpg (256gb.) который был в эксплуатации чуть более 4 лет. Отличные показатели скорости ssd, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Яшкин Александр Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Гарантия 5 лет . цена адекватная .
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Я был удивлён скоростью ССД, думал всё будет скромнее. Никакой просадки скорости в тестах, которые я делал. Есть с чем сравнивать. Линукс попробовал поставить на этот винт, всё произошло очень быстро. Не забывайте про крепёжный винт!))(он по идее должен быть в комплекте с "мамкой", хорошо, что вспомнил) .
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. До этого сдох диск менее престижного бренда и встал вопрос замены. Выбрал Silicon Power. Скорости оказались выше заявленных! Был приятно удивлён
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Семён. К

Достоинства:


Комментарий:
все работает, доставили быстрая



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная память, легко встала в комп, немного неожиданное крепление у них, что надо прикрутить к материнке, а в остальном все ок. нашел через менеджер дисков, форматнул, кайфую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в ПВЗ за 30 минут. Сразу распознана системой. После инициализации, форматирования и создания томов работает нормально. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Денис З.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю как ссд, покупал на продажу другому человеку, тот не жаловался (Прошло месяца 4) - поставил 5 звезд, видимо норм, мб еще возьму когда-то
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Скорость не замерял, взял этой фирмы, так как уже стоит ssd той же фирмы уже 5 лет и всё отлично работает, правда он другого форм фактора 2,5 через sata кабель.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе не плохой ssd меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на все свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил и работает. скорость не замерял.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заработал диск без проблем, доставка один-два дня в пункт выдачи Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Кирилл И.

Достоинства:


Комментарий:
классный ссд за свои деньги, скорость как в описании, проблем нет. всем советую
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Ну за 2т.р отличный М.2! Брал специально под систему, побольше, а то все перебивался на 128Гб. Доставка быстрая, 1 день. А вот конфигурация матплаты не внушила. Диск вставляется точно под видеокарту и возможности наклеить сколь нибудь значительный радиатор, нет. Скорость 3200 на чтение и 2700 на запись. М.2 всячески рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил данный ssd на замену внезапно вышедшего из строя xpg (256gb.) который был в эксплуатации чуть более 4 лет. Отличные показатели скорости ssd, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Яшкин Александр Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Гарантия 5 лет . цена адекватная .
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Я был удивлён скоростью ССД, думал всё будет скромнее. Никакой просадки скорости в тестах, которые я делал. Есть с чем сравнивать. Линукс попробовал поставить на этот винт, всё произошло очень быстро. Не забывайте про крепёжный винт!))(он по идее должен быть в комплекте с "мамкой", хорошо, что вспомнил) .
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. До этого сдох диск менее престижного бренда и встал вопрос замены. Выбрал Silicon Power. Скорости оказались выше заявленных! Был приятно удивлён
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Семён. К

Достоинства:


Комментарий:
все работает, доставили быстрая


Накопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...