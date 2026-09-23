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SSD Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22) купить в Москве
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Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)

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Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625390
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)
4 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)

CBR SSD-240GB-M.2-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии Lite, объемом 240 ГБ. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать накопитель в различных устройствах, включая ноутбуки и настольные компьютеры.Накопитель оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает стандарт NVMe 1.3, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря использованию 3D TLC NAND и контроллера SM2263XT, накопитель обладает высокой производительностью и надежностью. Скорость чтения и записи может достигать 2000 и 1300 МБ/с соответственно.TBW (Total Bytes Written) составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы накопителя. Это означает, что устройство способно выдержать большое количество циклов записи без потери скорости или надежности.SSD-накопитель CBR SSD-240GB-M.2-LT22 станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ хранения данных. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональных задач.

Отзывы о товаре Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1300
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
CBR SSD-240GB-M.2-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии Lite, объемом 240 ГБ. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать накопитель в различных устройствах, включая ноутбуки и настольные компьютеры.Накопитель оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает стандарт NVMe 1.3, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря использованию 3D TLC NAND и контроллера SM2263XT, накопитель обладает высокой производительностью и надежностью. Скорость чтения и записи может достигать 2000 и 1300 МБ/с соответственно.TBW (Total Bytes Written) составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы накопителя. Это означает, что устройство способно выдержать большое количество циклов записи без потери скорости или надежности.SSD-накопитель CBR SSD-240GB-M.2-LT22 станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ хранения данных. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22) – стоимость товара 4800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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