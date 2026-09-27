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SSD Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) купить в Москве
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Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198)

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Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 1
Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 2
Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 3
Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1936
Скорость записи, Мб/с
1217
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
  • Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 1
  • Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 2
  • Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 3
  • Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614845
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
2.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Ширина, см
8
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1936
Скорость записи, Мб/с
1217
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х19
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AGI 256Gb PCI-E NVMe M.2 AI198 (AGI256G16AI198)




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
2.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Ширина, см
8
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1936
Скорость записи, Мб/с
1217
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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