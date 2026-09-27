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SSD Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1)

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Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Энергопотребление
4.12
  • Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604999
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1)

SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro – это современная модель, которая имеет универсальный разъём и обеспечивает высокую скорость чтения и записи. Такой накопитель подойдёт для установки в компьютеры, предназначенные для современных игр и работы с тяжёлыми программами.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro – это современная модель, которая имеет универсальный разъём и обеспечивает высокую скорость чтения и записи. Такой накопитель подойдёт для установки в компьютеры, предназначенные для современных игр и работы с тяжёлыми программами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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