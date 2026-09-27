Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Энергопотребление
4.12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604999
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1)
SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro – это современная модель, которая имеет универсальный разъём и обеспечивает высокую скорость чтения и записи. Такой накопитель подойдёт для установки в компьютеры, предназначенные для современных игр и работы с тяжёлыми программами.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
760
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro – это современная модель, которая имеет универсальный разъём и обеспечивает высокую скорость чтения и записи. Такой накопитель подойдёт для установки в компьютеры, предназначенные для современных игр и работы с тяжёлыми программами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3000, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ
Накопитель SSD Apacer M.2 PCI-E 1TB (AP1TBAS2280P4UPRO-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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