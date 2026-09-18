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SSD Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S)

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Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219709
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S)

Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCI Express Gen3 x4 с поддержкой стандарта NVMe и демонстрирует выдающуюся производительность. Твердотельный накопитель MTE110S предназначен для оснащения высокопроизводительных систем, использующихся для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений. Построенные на базе флэш-памяти 3D NAND, твердотельные накопители MTE110S не только обеспечивают высокую скорость передачи данных, но также демонстрируют высочайший уровень надежности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCI Express Gen3 x4 с поддержкой стандарта NVMe и демонстрирует выдающуюся производительность. Твердотельный накопитель MTE110S предназначен для оснащения высокопроизводительных систем, использующихся для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений. Построенные на базе флэш-памяти 3D NAND, твердотельные накопители MTE110S не только обеспечивают высокую скорость передачи данных, но также демонстрируют высочайший уровень надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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