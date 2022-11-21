Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)
Твердотельный накопитель Transcend SSD230 с интерфейсом SATA III 6 Гбит/с создан на базе самой современной 3D-технологии производства памяти NAND, которая позволяет размещать ячейки памяти в несколько слоев — одна над другой. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопители SSD230 обеспечивают высокую надежность хранения данных. Накопители SSD230 не только отличаются высокой производительностью, но и поддерживают технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check), а также обладают эффективным механизмом выявления и исправления ошибок ECC, которые помогают обеспечить надежность хранения ваших данных. Наличие встроенной поддержки алгоритмов снижения износа ячеек позволяет обеспечить целостность данных, а также продлить срок эксплуатации накопителя.
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)
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Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
good
Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)
Достоинства:
good