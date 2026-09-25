Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 140 руб.
В наличии
Код товара: 739093
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE поможет добиться ускоренного запуска и стабильности работы компьютерных игр. Он обладает интерфейсом синхронизации PCI-E 4.0 x4 и скоростью до 7200 Мбайт/сек, полностью соответствуя потребностям геймеров. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения довольно большого количества игр и мультимедийных файлов. Благодаря алюминиевому радиатору достигается быстрое рассеивание тепла, что помогает исключить перегрев во время длительных игровых сеансов. Технологии коррекции ошибок LDPC ECC и безопасности хранения данных гарантируют надежность в эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 130 руб.3283 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 14 610 руб.3653 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/...
-
В наличииЦена 14 860 руб.3715 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
-
В наличииЦена 15 010 руб.3753 руб. в СплитНакопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 1Tb (NT01NV2000-1...
-
В наличииЦена 15 110 руб.3778 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
-
В наличииЦена 15 430 руб.3858 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer SATA 2.5" 1TB (AP1TBAS350XR-1)
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)
-
В наличииЦена 16 300 руб.4075 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)
-
В наличииЦена 16 540 руб.4135 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE поможет добиться ускоренного запуска и стабильности работы компьютерных игр. Он обладает интерфейсом синхронизации PCI-E 4.0 x4 и скоростью до 7200 Мбайт/сек, полностью соответствуя потребностям геймеров. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения довольно большого количества игр и мультимедийных файлов. Благодаря алюминиевому радиатору достигается быстрое рассеивание тепла, что помогает исключить перегрев во время длительных игровых сеансов. Технологии коррекции ошибок LDPC ECC и безопасности хранения данных гарантируют надежность в эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, M.2 2280
Купить Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - по цене 13140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA