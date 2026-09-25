Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 7
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 8
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 8
  • Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 140 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
13 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA

M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE поможет добиться ускоренного запуска и стабильности работы компьютерных игр. Он обладает интерфейсом синхронизации PCI-E 4.0 x4 и скоростью до 7200 Мбайт/сек, полностью соответствуя потребностям геймеров. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения довольно большого количества игр и мультимедийных файлов. Благодаря алюминиевому радиатору достигается быстрое рассеивание тепла, что помогает исключить перегрев во время длительных игровых сеансов. Технологии коррекции ошибок LDPC ECC и безопасности хранения данных гарантируют надежность в эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE поможет добиться ускоренного запуска и стабильности работы компьютерных игр. Он обладает интерфейсом синхронизации PCI-E 4.0 x4 и скоростью до 7200 Мбайт/сек, полностью соответствуя потребностям геймеров. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения довольно большого количества игр и мультимедийных файлов. Благодаря алюминиевому радиатору достигается быстрое рассеивание тепла, что помогает исключить перегрев во время длительных игровых сеансов. Технологии коррекции ошибок LDPC ECC и безопасности хранения данных гарантируют надежность в эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA - по цене 13140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...