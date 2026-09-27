Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25)
SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP960GBSS3S55S25], имеющий поддержку NCQ и SMART, соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Модель, для подключения которой применяется интерфейс SATA III, может устанавливаться в стационарные компьютеры, а также в ноутбуки, совместимые с накопителями, толщина корпуса которых равна 7 мм. Объем накопителя равен 960 ГБ. Это значительный показатель, свидетельствующий о возможности использования устройства в роли единственного устройства хранения данных даже в случае, если вам необходимо хранить большое количество мультимедийных файлов. SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP960GBSS3S55S25] функционирует на базе контроллера Phison PS3110-S10. Используются чипы памяти TLC. Скоростные показатели накопителя на высоте: модель характеризуется максимальной скоростью чтения сжатых данных, равной 540 МБ/с. Соответствующий показатель для записи составляет 480 МБ/с. Упаковка устройства представляет из себя блистер традиционной конструкции, который надежно защищает содержимое от случайных повреждений в процессе транспортировки.
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