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SSD Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25) купить в Москве
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Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25)

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Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288919
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25)

SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP960GBSS3S55S25], имеющий поддержку NCQ и SMART, соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Модель, для подключения которой применяется интерфейс SATA III, может устанавливаться в стационарные компьютеры, а также в ноутбуки, совместимые с накопителями, толщина корпуса которых равна 7 мм. Объем накопителя равен 960 ГБ. Это значительный показатель, свидетельствующий о возможности использования устройства в роли единственного устройства хранения данных даже в случае, если вам необходимо хранить большое количество мультимедийных файлов. SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP960GBSS3S55S25] функционирует на базе контроллера Phison PS3110-S10. Используются чипы памяти TLC. Скоростные показатели накопителя на высоте: модель характеризуется максимальной скоростью чтения сжатых данных, равной 540 МБ/с. Соответствующий показатель для записи составляет 480 МБ/с. Упаковка устройства представляет из себя блистер традиционной конструкции, который надежно защищает содержимое от случайных повреждений в процессе транспортировки.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP960GBSS3S55S25], имеющий поддержку NCQ и SMART, соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Модель, для подключения которой применяется интерфейс SATA III, может устанавливаться в стационарные компьютеры, а также в ноутбуки, совместимые с накопителями, толщина корпуса которых равна 7 мм. Объем накопителя равен 960 ГБ. Это значительный показатель, свидетельствующий о возможности использования устройства в роли единственного устройства хранения данных даже в случае, если вам необходимо хранить большое количество мультимедийных файлов. SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP960GBSS3S55S25] функционирует на базе контроллера Phison PS3110-S10. Используются чипы памяти TLC. Скоростные показатели накопителя на высоте: модель характеризуется максимальной скоростью чтения сжатых данных, равной 540 МБ/с. Соответствующий показатель для записи составляет 480 МБ/с. Упаковка устройства представляет из себя блистер традиционной конструкции, который надежно защищает содержимое от случайных повреждений в процессе транспортировки.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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