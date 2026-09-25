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SSD Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs купить в Москве
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Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs

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Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 1
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 2
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 3
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 4
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 1
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 2
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 3
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 4
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748633
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Характеристики

Бренд
Indilinx
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
200

Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs

SSD-накопитель Indilinx объёмом 1024 ГБ — практичное решение для хранения операционной системы, приложений и объёмных файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма и интерфейс SATA подходят для установки в совместимые устройства. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с обеспечивают быструю работу с данными и комфортную загрузку файлов. Благодаря технологии флэш-памяти 3D NAND накопитель рассчитан на стабильную эксплуатацию, а максимальный ресурс записи составляет 560 ТБ. Время наработки на отказ — 1 500 000 часов.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Indilinx объёмом 1024 ГБ — практичное решение для хранения операционной системы, приложений и объёмных файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма и интерфейс SATA подходят для установки в совместимые устройства. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с обеспечивают быструю работу с данными и комфортную загрузку файлов. Благодаря технологии флэш-памяти 3D NAND накопитель рассчитан на стабильную эксплуатацию, а максимальный ресурс записи составляет 560 ТБ. Время наработки на отказ — 1 500 000 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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