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SSD Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 2
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 3
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 4
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 5
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 6
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 7
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 8
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 9
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 10
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 11
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 12
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 13
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 14
Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 8
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 9
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 10
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 11
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 12
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 13
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 14
  • Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739101
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT

SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4000 Mini [VP4000M500GM23] – миниатюрное устройство форм-фактора 2230, которое разработано для портативных игровых консолей. Модель с размерами 30x22x3.8 мм совместима с ASUS ROG Ally и STEAM DECK. Устройство использует для обмена данными высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4 и подходит для оснащения ультрабуков, моноблоков и миниатюрных настольных компьютеров. Накопитель устанавливается с использованием ключа M. Объем модели составляет 512 ГБ. SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4000 Mini [VP4000M500GM23] обеспечивает скорость последовательного чтения до 4700 МБ/с. Быстродействие устройства при записи ограничено 1700 МБ/с. Накопитель гарантирует высокую производительность при выполнении файловых операций в любых программах и операционных системах. Устройство защищено от перегрева графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки. Падение производительности при росте нагрузки предотвращает технология Thermal Throttling. Диапазон рабочих температур модели – от 0 до 70 °C. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 110 ТБ.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4000 Mini [VP4000M500GM23] – миниатюрное устройство форм-фактора 2230, которое разработано для портативных игровых консолей. Модель с размерами 30x22x3.8 мм совместима с ASUS ROG Ally и STEAM DECK. Устройство использует для обмена данными высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4 и подходит для оснащения ультрабуков, моноблоков и миниатюрных настольных компьютеров. Накопитель устанавливается с использованием ключа M. Объем модели составляет 512 ГБ. SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4000 Mini [VP4000M500GM23] обеспечивает скорость последовательного чтения до 4700 МБ/с. Быстродействие устройства при записи ограничено 1700 МБ/с. Накопитель гарантирует высокую производительность при выполнении файловых операций в любых программах и операционных системах. Устройство защищено от перегрева графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки. Падение производительности при росте нагрузки предотвращает технология Thermal Throttling. Диапазон рабочих температур модели – от 0 до 70 °C. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 110 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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