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SSD Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83)

18 Отзывы
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Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Энергопотребление
2.1
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633928
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83)

SATA накопитель MSI SPATIUM S270 создан для ускорения настольного или портативного компьютера. Благодаря скорости до 500 Мбайт/сек в режиме чтения он повышает отзывчивость аппаратной платформы на запуск программ и выполнение команд пользователя. Объем 960 ГБ обеспечивает хранение большого объема документов и файлов. MSI SPATIUM S270 выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, который устойчив к механическим повреждениям и вибрации. Встроенные средства защиты и исправления ошибок гарантируют стабильную работу накопителя. Программа Actiphy предлагает функции резервного копирования и восстановления файлов.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83)

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Макс Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость соответсвует, забил его на 540гб всё в порядке, ношу с собой как преносной диск с виндой.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил уже второй себе, с первым год примерно уже и всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, действительно комп не увидел сначала, нужно его инициализировать, что скорее плюс, т.к. можно задать формат диска
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, работает, разве что вместо 960 там 894.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
нурай гарик

Достоинства:


Комментарий:
ура крутой ссд тока ссд оказался непоседой и спрятался в диспетчере задач но я потом отругал и он появился в проводнике,ох уж этот бандюган
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
отлично. подключился без проблем. главное, инициализируйте диск, иначе система его не видит.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
Брак. Компьютер его не видит. Брал 2, один msi, другой Kingston. msi отнёс обратно.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но к сожалению в комплекте нет винтов крепления, винты крепления от hhd не подошли, пришлось заказывать крепление+винты для ssd
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает. Сколько проживет только время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает, определился сразу, форматнул, месяц полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Марк

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Коробка целая, пломбы на месте. Все работает. Масса положительных отзывов и обзоров на этот продукт. Надеюсь будет долго радовать безотказной работой.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Лидия

Достоинства:


Комментарий:
После форматирования - 894,24 ГБ. Не соответствует заявленному объему (((
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, компьютер диск не видет. прошел месяц с покупки, не знаю влзможна ли замена
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, всё супер! Основное хранилище в моём ПК – это два 1Тб M.2 NVMe накопителя MSI SPATIUM M450. Нужен был ещё и отдельный классический SSD для хранения семейных фото и видео. Выбор сразу же пал на проверенный MSI. S270 – отличная модель с большим ресурсом и хорошими характеристиками. Есть доверие к производителю, надёжность должна быть на уровне. Первые тесты на скриншоте – скорости соответствуют заявленным. Цена понравилась. Заказ пришёл быстро, все защитные наклейки были на месте. Но при доставке коробка слегка помялась. В целом минусов не обнаружено. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Легко инициализировался. Склонировал свой диск на него. Летает... Ноутбук как заново родился.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял для игрух на пк, закинул и танки играются отлично, загружается очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, скорость правда не проверял т.к. брал для игр, и могу сказать, то что играется все хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Радует цена и объем памяти, скорость чтения/записи нормальная. По надежности не скажу, надеюсь прослужит подольше)



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.1
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель MSI SPATIUM S270 создан для ускорения настольного или портативного компьютера. Благодаря скорости до 500 Мбайт/сек в режиме чтения он повышает отзывчивость аппаратной платформы на запуск программ и выполнение команд пользователя. Объем 960 ГБ обеспечивает хранение большого объема документов и файлов. MSI SPATIUM S270 выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, который устойчив к механическим повреждениям и вибрации. Встроенные средства защиты и исправления ошибок гарантируют стабильную работу накопителя. Программа Actiphy предлагает функции резервного копирования и восстановления файлов.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 450, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 500 ТБ, 2.5", SATA, 450, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, 960 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Макс Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость соответсвует, забил его на 540гб всё в порядке, ношу с собой как преносной диск с виндой.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил уже второй себе, с первым год примерно уже и всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, действительно комп не увидел сначала, нужно его инициализировать, что скорее плюс, т.к. можно задать формат диска
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, работает, разве что вместо 960 там 894.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
нурай гарик

Достоинства:


Комментарий:
ура крутой ссд тока ссд оказался непоседой и спрятался в диспетчере задач но я потом отругал и он появился в проводнике,ох уж этот бандюган
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
отлично. подключился без проблем. главное, инициализируйте диск, иначе система его не видит.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
Брак. Компьютер его не видит. Брал 2, один msi, другой Kingston. msi отнёс обратно.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но к сожалению в комплекте нет винтов крепления, винты крепления от hhd не подошли, пришлось заказывать крепление+винты для ssd
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает. Сколько проживет только время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает, определился сразу, форматнул, месяц полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Марк

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Коробка целая, пломбы на месте. Все работает. Масса положительных отзывов и обзоров на этот продукт. Надеюсь будет долго радовать безотказной работой.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Лидия

Достоинства:


Комментарий:
После форматирования - 894,24 ГБ. Не соответствует заявленному объему (((
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, компьютер диск не видет. прошел месяц с покупки, не знаю влзможна ли замена
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, всё супер! Основное хранилище в моём ПК – это два 1Тб M.2 NVMe накопителя MSI SPATIUM M450. Нужен был ещё и отдельный классический SSD для хранения семейных фото и видео. Выбор сразу же пал на проверенный MSI. S270 – отличная модель с большим ресурсом и хорошими характеристиками. Есть доверие к производителю, надёжность должна быть на уровне. Первые тесты на скриншоте – скорости соответствуют заявленным. Цена понравилась. Заказ пришёл быстро, все защитные наклейки были на месте. Но при доставке коробка слегка помялась. В целом минусов не обнаружено. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Легко инициализировался. Склонировал свой диск на него. Летает... Ноутбук как заново родился.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял для игрух на пк, закинул и танки играются отлично, загружается очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, скорость правда не проверял т.к. брал для игр, и могу сказать, то что играется все хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Радует цена и объем памяти, скорость чтения/записи нормальная. По надежности не скажу, надеюсь прослужит подольше)


Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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