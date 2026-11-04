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SSD Накопитель SSD Transcend SSD220Q 500Gb (TS500GSSD220Q) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend SSD220Q 500Gb (TS500GSSD220Q)

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Накопитель SSD Transcend SSD220Q 500Gb (TS500GSSD220Q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 710 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401445
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Transcend SSD220Q 500Gb (TS500GSSD220Q)
10 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
55

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD220Q 500Gb (TS500GSSD220Q)

Накопитель обеспечивает высокие скороститения/записи и высокую надежност. Для тех, кто хочет сделать свой ПК производительнее, этот накопитель - великолепный выбор.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD220Q 500Gb (TS500GSSD220Q)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Описание
Накопитель обеспечивает высокие скороститения/записи и высокую надежност. Для тех, кто хочет сделать свой ПК производительнее, этот накопитель - великолепный выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Transcend SSD220Q 500Gb (TS500GSSD220Q) - по цене 10710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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