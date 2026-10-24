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SSD Накопитель SSD ExeGate 2TB M.2 (EX295282RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate 2TB M.2 (EX295282RUS)

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Накопитель SSD ExeGate 2TB M.2 (EX295282RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 790 руб. 
Начислим 317 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD ExeGate 2TB M.2 (EX295282RUS)
19 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD ExeGate 2TB M.2 (EX295282RUS)

Жесткий диск SSD представляет собой большую «флешку». Устройство предназначается для хранения информации на компьютере: фотографий, установленных программ, электронных книг, документов, музыки и т.д.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate 2TB M.2 (EX295282RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Описание
Жесткий диск SSD представляет собой большую «флешку». Устройство предназначается для хранения информации на компьютере: фотографий, установленных программ, электронных книг, документов, музыки и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD ExeGate 2TB M.2 (EX295282RUS) - по цене 19790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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