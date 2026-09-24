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SSD Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)

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Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 5
Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 6
Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 7
Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 6
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 7
  • Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 750 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
18 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
36

Описание товара Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)

SSD накопитель Netac M.2 2280 представляет собой высокопроизводительное и надежное решение для расширения хранилища данных. Этот накопитель создан для пользователей, нуждающихся в быстродействии и долговечности, идеально подходит для геймеров, профессионалов, работающих с видео и графикой, а также энтузиастов ПК сборки. Ключевые характеристики: - **Объем**: 1024 ГБ, обеспечивающий достаточно места для хранения больших файлов, приложения и игр. - **Скорость чтения**: до 7100 МБ/с, что гарантирует мгновенный доступ к данным и быструю загрузку. - **Скорость записи**: до 6200 МБ/с, что позволяет максимально ускорить процесс копирования и сохранения файлов. - **Интерфейс подключения**: PCIe 4.0 x4, обеспечивающий передовую скорость передачи данных для современных платформ. - **Тип флэш-памяти**: 3D NAND, предлагающий надежность и энергоэффективность работы. - **Форм-фактор**: M.2 2280, компактный и совместимый с широким спектром устройств. - **Максимальный ресурс записи (TBW)**: 640 ТБ, свидетельствующий о высокой надежности при интенсивном использовании. - **Время наработки на отказ**: 1,500,000 часов, указывающее на длительный срок службы устройства. SSD накопитель Netac является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью и долговечностью. Этот накопитель обеспечивает молниеносную работу и стабильность, что делает его идеальным для различных задач хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Netac M.2 2280 представляет собой высокопроизводительное и надежное решение для расширения хранилища данных. Этот накопитель создан для пользователей, нуждающихся в быстродействии и долговечности, идеально подходит для геймеров, профессионалов, работающих с видео и графикой, а также энтузиастов ПК сборки. Ключевые характеристики: - **Объем**: 1024 ГБ, обеспечивающий достаточно места для хранения больших файлов, приложения и игр. - **Скорость чтения**: до 7100 МБ/с, что гарантирует мгновенный доступ к данным и быструю загрузку. - **Скорость записи**: до 6200 МБ/с, что позволяет максимально ускорить процесс копирования и сохранения файлов. - **Интерфейс подключения**: PCIe 4.0 x4, обеспечивающий передовую скорость передачи данных для современных платформ. - **Тип флэш-памяти**: 3D NAND, предлагающий надежность и энергоэффективность работы. - **Форм-фактор**: M.2 2280, компактный и совместимый с широким спектром устройств. - **Максимальный ресурс записи (TBW)**: 640 ТБ, свидетельствующий о высокой надежности при интенсивном использовании. - **Время наработки на отказ**: 1,500,000 часов, указывающее на длительный срок службы устройства. SSD накопитель Netac является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью и долговечностью. Этот накопитель обеспечивает молниеносную работу и стабильность, что делает его идеальным для различных задач хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) - данный товар вы можете купить по цене 18750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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