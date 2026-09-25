Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
SSD-накопитель Patriot P400 Lite формата M.2 2280 обеспечивает быстрый и надежный доступ к данным на современных ПК и ноутбуках. Интерфейс PCIe 4.0 x4 ускоряет передачу данных, раскрывая потенциал накопителя для игр и работы. Объем 1 ТБ дает достаточно места для хранения больших файлов, программ и игр без частой очистки. Технология 3D NAND повышает долговечность и стабильность накопителя при интенсивных нагрузках. Максимальная скорость последовательного чтения до 3500 МБ/с ускоряет загрузку системы и приложений. Скорость записи до 2700 МБ/с сокращает время сохранения больших файлов и ускоряет обработку данных. NVMe обеспечивает эффективное взаимодействие с системой и улучшает общую производительность устройства. Ресурс записи в 560 ТБ гарантирует длительный срок службы при активном использовании. Низкое энергопотребление — всего 2,38 Вт — снижает нагрузку на аккумулятор ноутбука и уменьшает тепловыделение.
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