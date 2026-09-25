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SSD Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 2
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 3
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 4
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 5
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 6
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 7
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 480 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
18 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT

SSD-накопитель Patriot P400 Lite формата M.2 2280 обеспечивает быстрый и надежный доступ к данным на современных ПК и ноутбуках. Интерфейс PCIe 4.0 x4 ускоряет передачу данных, раскрывая потенциал накопителя для игр и работы. Объем 1 ТБ дает достаточно места для хранения больших файлов, программ и игр без частой очистки. Технология 3D NAND повышает долговечность и стабильность накопителя при интенсивных нагрузках. Максимальная скорость последовательного чтения до 3500 МБ/с ускоряет загрузку системы и приложений. Скорость записи до 2700 МБ/с сокращает время сохранения больших файлов и ускоряет обработку данных. NVMe обеспечивает эффективное взаимодействие с системой и улучшает общую производительность устройства. Ресурс записи в 560 ТБ гарантирует длительный срок службы при активном использовании. Низкое энергопотребление — всего 2,38 Вт — снижает нагрузку на аккумулятор ноутбука и уменьшает тепловыделение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Patriot P400 Lite формата M.2 2280 обеспечивает быстрый и надежный доступ к данным на современных ПК и ноутбуках. Интерфейс PCIe 4.0 x4 ускоряет передачу данных, раскрывая потенциал накопителя для игр и работы. Объем 1 ТБ дает достаточно места для хранения больших файлов, программ и игр без частой очистки. Технология 3D NAND повышает долговечность и стабильность накопителя при интенсивных нагрузках. Максимальная скорость последовательного чтения до 3500 МБ/с ускоряет загрузку системы и приложений. Скорость записи до 2700 МБ/с сокращает время сохранения больших файлов и ускоряет обработку данных. NVMe обеспечивает эффективное взаимодействие с системой и улучшает общую производительность устройства. Ресурс записи в 560 ТБ гарантирует длительный срок службы при активном использовании. Низкое энергопотребление — всего 2,38 Вт — снижает нагрузку на аккумулятор ноутбука и уменьшает тепловыделение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT - по цене 18480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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