Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 760 руб.
В наличии
Код товара: 366860
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Развернуть
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
отличный жёсткий диск, да, терабайт, да он новый, да ссд))))) Заказывайте смело. продавцу уважение.
Достоинства:
Комментарий:
все ок вставил в комп работает месяц без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Всё прекрасно! Всё работает!!! Виндовс установился без проблем... Разделы разметились... У ребёнка такой же на ПК стоит.. Этим и руководствовался при выборе для установки в ноутбук...
Достоинства:
Комментарий:
Получила диск. отличный стоит в компьютере. ребенок очень доволен. назвали его новый том Е
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd за свою цену. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё работает нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Супер цена. Установил без проблем, закачал сразу несколько игр, грузятся весьма быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Брал под игры. Заполнил пока на на 60% Работает. Посмотрим на него через год. Гарантия 3 года.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Фото упаковки в которой был диск.
Достоинства:
Комментарий:
Работает быстро и бесшумно, установка и настройка без проблем, распознался сразу, нужно было лишь создать новый том в панели управления дисками.
Достоинства:
Комментарий:
Ссд брал под игры.Главное достоинство - проверенный временем бренд.Цена с учётом цен на вообще все ссд, довольно приемлемная.Гарания Ситилинк.Товаром полностью доволен.
Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
Достоинства:
Комментарий:
отличный жёсткий диск, да, терабайт, да он новый, да ссд))))) Заказывайте смело. продавцу уважение.
Достоинства:
Комментарий:
все ок вставил в комп работает месяц без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Всё прекрасно! Всё работает!!! Виндовс установился без проблем... Разделы разметились... У ребёнка такой же на ПК стоит.. Этим и руководствовался при выборе для установки в ноутбук...
Достоинства:
Комментарий:
Получила диск. отличный стоит в компьютере. ребенок очень доволен. назвали его новый том Е
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd за свою цену. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё работает нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Супер цена. Установил без проблем, закачал сразу несколько игр, грузятся весьма быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Брал под игры. Заполнил пока на на 60% Работает. Посмотрим на него через год. Гарантия 3 года.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Фото упаковки в которой был диск.
Достоинства:
Комментарий:
Работает быстро и бесшумно, установка и настройка без проблем, распознался сразу, нужно было лишь создать новый том в панели управления дисками.
Достоинства:
Комментарий:
Ссд брал под игры.Главное достоинство - проверенный временем бренд.Цена с учётом цен на вообще все ссд, довольно приемлемная.Гарания Ситилинк.Товаром полностью доволен.