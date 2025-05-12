Накопитель SSD Netac NV7000 1.0Tb (NT01NV7000-1T0-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac NV7000 1.0Tb (NT01NV7000-1T0-E4X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
Работают прекрасно,скоростя замечательные! На этот раз приобрел сразу два ssd. Все пришло целое и очень быстро. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ssd. Жаль что PCI-E 3.0 режит скорость...
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV7000 1.0Tb (NT01NV7000-1T0-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Работают прекрасно,скоростя замечательные! На этот раз приобрел сразу два ssd. Все пришло целое и очень быстро. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ssd. Жаль что PCI-E 3.0 режит скорость...