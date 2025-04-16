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SSD Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS)

6 Отзывы
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Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 3
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 4
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
60
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
30
Энергопотребление, Вт
5
  • Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 4
  • Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577440
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
60
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
30
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS)

SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS60 помогает повысить скорость запуска программ и общее быстродействие системы ПК. Использование интерфейса SATA гарантирует широкую совместимость с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель обладает емкостью 60 ГБ и скоростью на уровне значения 450 Мбайт/сек в режиме чтения информации. Технология 3D NAND гарантирует стабильное и бесперебойное функционирование ExeGate NextPro. Накопитель выполнен в прочном и компактном корпусе с толщиной 7 мм.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS)

Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Меняю отзыв на положительный - поскольку диск худо бедно да заработал, записывает без проблем. В целом - первое впечатление было не ахти, но поковырявшись немного и подлампичив слегка с помощью знакомого, диск заработал, и заработал как надо, на хорошей скорости записи. В целом из рабочей партии. Так что если готовы потратить некоторое время на его настройку, можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро. Хорошо упакованы. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для легковесных систем, когда 128 Гб избыточны. Зачем платить больше. Максимально удешевлённый вариант поставки, идёт без коробки и винтов, что в принципе неплохо, если это делает продукт дешевле. Пока покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Доброе время суток... Спасибо вам огромное за теплые слова и поддержку. Пусть наступающий Новый год принесет вам море радости, счастья и благополучия. Пусть каждый миг этого года будет наполнен светом, теплом и любовью.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Самый базовый и простой ssd . Для легковесных систем . в комплекте только ssd ,винтики искать самому)
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Батурин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой диск. Объем маленький но для работы сойдёт. Работает пока. Дешевле не найдете. Если только бу на Авито с битыми кластерами.



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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
60
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
30
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS60 помогает повысить скорость запуска программ и общее быстродействие системы ПК. Использование интерфейса SATA гарантирует широкую совместимость с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель обладает емкостью 60 ГБ и скоростью на уровне значения 450 Мбайт/сек в режиме чтения информации. Технология 3D NAND гарантирует стабильное и бесперебойное функционирование ExeGate NextPro. Накопитель выполнен в прочном и компактном корпусе с толщиной 7 мм.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", 400, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Меняю отзыв на положительный - поскольку диск худо бедно да заработал, записывает без проблем. В целом - первое впечатление было не ахти, но поковырявшись немного и подлампичив слегка с помощью знакомого, диск заработал, и заработал как надо, на хорошей скорости записи. В целом из рабочей партии. Так что если готовы потратить некоторое время на его настройку, можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро. Хорошо упакованы. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для легковесных систем, когда 128 Гб избыточны. Зачем платить больше. Максимально удешевлённый вариант поставки, идёт без коробки и винтов, что в принципе неплохо, если это делает продукт дешевле. Пока покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Доброе время суток... Спасибо вам огромное за теплые слова и поддержку. Пусть наступающий Новый год принесет вам море радости, счастья и благополучия. Пусть каждый миг этого года будет наполнен светом, теплом и любовью.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Самый базовый и простой ssd . Для легковесных систем . в комплекте только ssd ,винтики искать самому)
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Батурин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой диск. Объем маленький но для работы сойдёт. Работает пока. Дешевле не найдете. Если только бу на Авито с битыми кластерами.


Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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