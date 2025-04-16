Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
60
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
30
Энергопотребление, Вт
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577440
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
60
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
30
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS)
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS60 помогает повысить скорость запуска программ и общее быстродействие системы ПК. Использование интерфейса SATA гарантирует широкую совместимость с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель обладает емкостью 60 ГБ и скоростью на уровне значения 450 Мбайт/сек в режиме чтения информации. Технология 3D NAND гарантирует стабильное и бесперебойное функционирование ExeGate NextPro. Накопитель выполнен в прочном и компактном корпусе с толщиной 7 мм.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
60
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
30
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS60 помогает повысить скорость запуска программ и общее быстродействие системы ПК. Использование интерфейса SATA гарантирует широкую совместимость с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель обладает емкостью 60 ГБ и скоростью на уровне значения 450 Мбайт/сек в режиме чтения информации. Технология 3D NAND гарантирует стабильное и бесперебойное функционирование ExeGate NextPro. Накопитель выполнен в прочном и компактном корпусе с толщиной 7 мм.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Меняю отзыв на положительный - поскольку диск худо бедно да заработал, записывает без проблем. В целом - первое впечатление было не ахти, но поковырявшись немного и подлампичив слегка с помощью знакомого, диск заработал, и заработал как надо, на хорошей скорости записи. В целом из рабочей партии. Так что если готовы потратить некоторое время на его настройку, можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро. Хорошо упакованы. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для легковесных систем, когда 128 Гб избыточны. Зачем платить больше. Максимально удешевлённый вариант поставки, идёт без коробки и винтов, что в принципе неплохо, если это делает продукт дешевле. Пока покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доброе время суток... Спасибо вам огромное за теплые слова и поддержку. Пусть наступающий Новый год принесет вам море радости, счастья и благополучия. Пусть каждый миг этого года будет наполнен светом, теплом и любовью.
Достоинства:
Комментарий:
Самый базовый и простой ssd . Для легковесных систем . в комплекте только ssd ,винтики искать самому)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой диск. Объем маленький но для работы сойдёт. Работает пока. Дешевле не найдете. Если только бу на Авито с битыми кластерами.
Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500NextPro 60Gb (EX278215RUS)
Достоинства:
Комментарий:
Меняю отзыв на положительный - поскольку диск худо бедно да заработал, записывает без проблем. В целом - первое впечатление было не ахти, но поковырявшись немного и подлампичив слегка с помощью знакомого, диск заработал, и заработал как надо, на хорошей скорости записи. В целом из рабочей партии. Так что если готовы потратить некоторое время на его настройку, можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро. Хорошо упакованы. Всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для легковесных систем, когда 128 Гб избыточны. Зачем платить больше. Максимально удешевлённый вариант поставки, идёт без коробки и винтов, что в принципе неплохо, если это делает продукт дешевле. Пока покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доброе время суток... Спасибо вам огромное за теплые слова и поддержку. Пусть наступающий Новый год принесет вам море радости, счастья и благополучия. Пусть каждый миг этого года будет наполнен светом, теплом и любовью.
Достоинства:
Комментарий:
Самый базовый и простой ssd . Для легковесных систем . в комплекте только ssd ,винтики искать самому)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой диск. Объем маленький но для работы сойдёт. Работает пока. Дешевле не найдете. Если только бу на Авито с битыми кластерами.