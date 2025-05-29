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SSD Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)

1 Отзывы
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Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 3
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 4
Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
553
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 4
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625440
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
553
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)

SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 [EX280461RUS] 128 ГБ 2.5-дюймового форм-фактора использует для обмена данными интерфейс SATA, благодаря чему подходит для установки вместо классических жестких дисков размером 2,5 дюйма в компьютеры, ноутбуки, моноблоки разных производителей. В устройстве предусмотрен контроллер Silicon Motion SM2258XT, который без задержек справляется с обменом данных. Благодаря скорости чтения в 553 Мбайт/с и записи в 498 Мбайт/с накопитель демонстрирует низкие задержки при обмене данных. SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 изготовлен из черного матового пластика, на дне находятся 4 отверстия с резьбой для монтажа к корпусу системного блока, также предусмотрена возможность крепления с помощью 2 боковых отверстий. Подключение к основному устройству осуществляется с помощью разъема SATA III, третья версия этого интерфейса полностью совместима с устаревшими и более медленными SATA II и SATA. Ресурс записи накопителя — 50 ТБ, он способен выдерживать перегрузку до 1500 G без потери данных и снижения работоспособности.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло работает как часы



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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
553
Скорость записи, Мб/с
498
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 [EX280461RUS] 128 ГБ 2.5-дюймового форм-фактора использует для обмена данными интерфейс SATA, благодаря чему подходит для установки вместо классических жестких дисков размером 2,5 дюйма в компьютеры, ноутбуки, моноблоки разных производителей. В устройстве предусмотрен контроллер Silicon Motion SM2258XT, который без задержек справляется с обменом данных. Благодаря скорости чтения в 553 Мбайт/с и записи в 498 Мбайт/с накопитель демонстрирует низкие задержки при обмене данных. SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 изготовлен из черного матового пластика, на дне находятся 4 отверстия с резьбой для монтажа к корпусу системного блока, также предусмотрена возможность крепления с помощью 2 боковых отверстий. Подключение к основному устройству осуществляется с помощью разъема SATA III, третья версия этого интерфейса полностью совместима с устаревшими и более медленными SATA II и SATA. Ресурс записи накопителя — 50 ТБ, он способен выдерживать перегрузку до 1500 G без потери данных и снижения работоспособности.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 50 ТБ, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 128 ГБ, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло работает как часы


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