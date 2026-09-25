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SSD Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs купить в Москве
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Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs

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Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs - фото 1
Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
  • Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs - фото 1
  • Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748630
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Характеристики

Бренд
Indilinx
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
200

Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs

SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы компьютера. Объём 128 ГБ подойдёт для размещения операционной системы, программ и часто используемых файлов, не занимая лишнего места внутри корпуса. Накопитель работает через интерфейс PCIe 3.0 x4 и использует флэш-память 3D NAND. Скорость чтения до 1500 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к данным, а скорость записи до 600 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и устанавливать приложения. Максимальный ресурс записи составляет 120 ТБ, время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы компьютера. Объём 128 ГБ подойдёт для размещения операционной системы, программ и часто используемых файлов, не занимая лишнего места внутри корпуса. Накопитель работает через интерфейс PCIe 3.0 x4 и использует флэш-память 3D NAND. Скорость чтения до 1500 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к данным, а скорость записи до 600 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и устанавливать приложения. Максимальный ресурс записи составляет 120 ТБ, время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.
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Отзывы


Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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