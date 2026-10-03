Накопитель SSD Netac N600S Series 128Gb (NT01N600S-128G-S3X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
510
Скорость записи, Мб/с
440
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 401426
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
510
Скорость записи, Мб/с
440
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Netac N600S Series 128Gb (NT01N600S-128G-S3X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 128GB (EX280471RUS)
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 128Gb (NT01N5M-128G-M3X)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 128Gb (NT01N535N-128G-N8X)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 128Gb (NX-128)
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA-III 120Gb Radeon R3 (R3SL0120G2)
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25)
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитТвердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 128Gb (NT01N930E-128G-E4X)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
510
Скорость записи, Мб/с
440
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Netac N600S Series 128Gb (NT01N600S-128G-S3X) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N600S Series 128Gb (NT01N600S-128G-S3X)