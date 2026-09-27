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SSD Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)

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Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
120
  • Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD220 120GB TS120GSSD220S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150889
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
120
Размеры в упаковке, см
9х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)

От известного производителя позволяет значительно улучшить производительность компьютера, не меняя комплектацию. Устройство в сером корпусе соответствует форм-фактору 2.5 дюйм. Размеры накопителя равны 69.85х100х6.8 мм. Объем устройства позволяет хранить до 120 ГБ данных. Поддерживается интерфейс SATA III. SSD-накопитель Transcend 220 [TS120GSSD220S] оснащен контроллером Silicon Motion SM2256K. Используются чипы памяти типа TLC. Скорость записи данных может доходить до 420 Мбайт/с, а при чтении этот показатель составит 550 Мбайт/с. Особенностью представленной модели является поддержка NCQ и SMART. В комплектацию, помимо самого устройства, входят крепежные винты, необходимые для монтажа, и документация.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
120
Описание
От известного производителя позволяет значительно улучшить производительность компьютера, не меняя комплектацию. Устройство в сером корпусе соответствует форм-фактору 2.5 дюйм. Размеры накопителя равны 69.85х100х6.8 мм. Объем устройства позволяет хранить до 120 ГБ данных. Поддерживается интерфейс SATA III. SSD-накопитель Transcend 220 [TS120GSSD220S] оснащен контроллером Silicon Motion SM2256K. Используются чипы памяти типа TLC. Скорость записи данных может доходить до 420 Мбайт/с, а при чтении этот показатель составит 550 Мбайт/с. Особенностью представленной модели является поддержка NCQ и SMART. В комплектацию, помимо самого устройства, входят крепежные винты, необходимые для монтажа, и документация.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)

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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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