Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)
От известного производителя позволяет значительно улучшить производительность компьютера, не меняя комплектацию. Устройство в сером корпусе соответствует форм-фактору 2.5 дюйм. Размеры накопителя равны 69.85х100х6.8 мм. Объем устройства позволяет хранить до 120 ГБ данных. Поддерживается интерфейс SATA III. SSD-накопитель Transcend 220 [TS120GSSD220S] оснащен контроллером Silicon Motion SM2256K. Используются чипы памяти типа TLC. Скорость записи данных может доходить до 420 Мбайт/с, а при чтении этот показатель составит 550 Мбайт/с. Особенностью представленной модели является поддержка NCQ и SMART. В комплектацию, помимо самого устройства, входят крепежные винты, необходимые для монтажа, и документация.
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)
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Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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