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SSD Накопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X)

4 Отзывы
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Накопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X)
4 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X)

Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Для бюджетных накопителей очень неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2024
Леонид В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал штук 5, пока все работает
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На самом диске гарантийный стикер. Во всех программах отображается с полным наименованием фирмы и модели.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2023
Егор Ж.

Достоинства:


Комментарий:
судя по вопросам о товаре, были опасения что приедут не того объема, но пришли на 256 как заказывал.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Для бюджетных накопителей очень неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2024
Леонид В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал штук 5, пока все работает
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На самом диске гарантийный стикер. Во всех программах отображается с полным наименованием фирмы и модели.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2023
Егор Ж.

Достоинства:


Комментарий:
судя по вопросам о товаре, были опасения что приедут не того объема, но пришли на 256 как заказывал.


Накопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X) – стоимость товара 4450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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