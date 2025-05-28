Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
В наличии
Код товара: 550004
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х12
Вес, г.
40
Описание товара Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
норм, упаковано ,комп робит , посмотрим на сколь хватит
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! посмотрим, сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Работает больше двух месяцев исправно, по скорости тоже всё ок, в целом хорош за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск. встал и работает. оживил старенький ноут. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd накопитель. С ним старенький ноутбук стал шустрее. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Все в меру, все в пору). В комплекте отверточка и винтики. В Lenovo g50-70 встал на Ура. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает но по скорости ниже на 100 так что 4)
Достоинства:
Комментарий:
уже 20 штук таких дисков купил, работают замечательно)
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо и работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю не первый раз. Нормальные диски
Достоинства:
Комментарий:
Довольно не плохо, даже хорошо. Показывать SSD не буду как так я его уже вставил. Скорость записи-450 МБ и больше Скорость чтения-580 МБ Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
доступный ссд который сможет сделать быстрее старый ПК, брал себе, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу.Всё работает.Супер.
Достоинства:
Комментарий:
своим параметрам соответствует, в своём сегменте топ, я доволен и клиенты. Беру, брал и брать буду для работы.
Достоинства:
Комментарий:
норм марка, брал для апгрейда ноута, доволен сам и клиенты.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный диск. лежит в запасе. проверил создал раздел. такой же бренд работает на винде 1.5 года пока норм.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ССД топ за свои деньги без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
работает. упаковка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Linux mint на нём чувствует себя хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
отличные диски. беру уже второй десяток. И вы берите, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо диск хороший,комп станет шустрее
Достоинства:
Комментарий:
Винда закачалась без проблем товар хороший все летает Посмотрим сколько продержится
Достоинства:
Комментарий:
все четко .работает хорошо .для системы самое то
Достоинства:
Комментарий:
windows 10 установил, работает отлично, быстро
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный ссдшник за такие деньги, но пришёл просто в своей картонной коробке, она ужасно помялась, слава богу там есть небольшой пластиковый слой. Лучше бы просто в один слой пупырки упаковали
Достоинства:
Комментарий:
Работает, по надежности время покажет.
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - по цене 3140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)
Достоинства:
Комментарий:
норм, упаковано ,комп робит , посмотрим на сколь хватит
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! посмотрим, сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Работает больше двух месяцев исправно, по скорости тоже всё ок, в целом хорош за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск. встал и работает. оживил старенький ноут. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd накопитель. С ним старенький ноутбук стал шустрее. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Все в меру, все в пору). В комплекте отверточка и винтики. В Lenovo g50-70 встал на Ура. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает но по скорости ниже на 100 так что 4)
Достоинства:
Комментарий:
уже 20 штук таких дисков купил, работают замечательно)
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо и работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю не первый раз. Нормальные диски
Достоинства:
Комментарий:
Довольно не плохо, даже хорошо. Показывать SSD не буду как так я его уже вставил. Скорость записи-450 МБ и больше Скорость чтения-580 МБ Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
доступный ссд который сможет сделать быстрее старый ПК, брал себе, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу.Всё работает.Супер.
Достоинства:
Комментарий:
своим параметрам соответствует, в своём сегменте топ, я доволен и клиенты. Беру, брал и брать буду для работы.
Достоинства:
Комментарий:
норм марка, брал для апгрейда ноута, доволен сам и клиенты.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный диск. лежит в запасе. проверил создал раздел. такой же бренд работает на винде 1.5 года пока норм.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ССД топ за свои деньги без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
работает. упаковка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Linux mint на нём чувствует себя хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
отличные диски. беру уже второй десяток. И вы берите, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо диск хороший,комп станет шустрее
Достоинства:
Комментарий:
Винда закачалась без проблем товар хороший все летает Посмотрим сколько продержится
Достоинства:
Комментарий:
все четко .работает хорошо .для системы самое то
Достоинства:
Комментарий:
windows 10 установил, работает отлично, быстро
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный ссдшник за такие деньги, но пришёл просто в своей картонной коробке, она ужасно помялась, слава богу там есть небольшой пластиковый слой. Лучше бы просто в один слой пупырки упаковали
Достоинства:
Комментарий:
Работает, по надежности время покажет.