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SSD Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)

26 Отзывы
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Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 4
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 5
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 6
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 6
  • Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 550004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)
3 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х12
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм, упаковано ,комп робит , посмотрим на сколь хватит
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! посмотрим, сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает больше двух месяцев исправно, по скорости тоже всё ок, в целом хорош за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск. встал и работает. оживил старенький ноут. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd накопитель. С ним старенький ноутбук стал шустрее. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ким Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Все в меру, все в пору). В комплекте отверточка и винтики. В Lenovo g50-70 встал на Ура. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает но по скорости ниже на 100 так что 4)
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
уже 20 штук таких дисков купил, работают замечательно)
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо и работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю не первый раз. Нормальные диски
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Довольно не плохо, даже хорошо. Показывать SSD не буду как так я его уже вставил. Скорость записи-450 МБ и больше Скорость чтения-580 МБ Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
доступный ссд который сможет сделать быстрее старый ПК, брал себе, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Мельников С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу.Всё работает.Супер.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
своим параметрам соответствует, в своём сегменте топ, я доволен и клиенты. Беру, брал и брать буду для работы.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
норм марка, брал для апгрейда ноута, доволен сам и клиенты.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный диск. лежит в запасе. проверил создал раздел. такой же бренд работает на винде 1.5 года пока норм.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ССД топ за свои деньги без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
николай

Достоинства:


Комментарий:
работает. упаковка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
Linux mint на нём чувствует себя хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
отличные диски. беру уже второй десяток. И вы берите, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо диск хороший,комп станет шустрее
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Винда закачалась без проблем товар хороший все летает Посмотрим сколько продержится
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Нусрет Г.

Достоинства:


Комментарий:
все четко .работает хорошо .для системы самое то
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Данил И.

Достоинства:


Комментарий:
windows 10 установил, работает отлично, быстро
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный ссдшник за такие деньги, но пришёл просто в своей картонной коробке, она ужасно помялась, слава богу там есть небольшой пластиковый слой. Лучше бы просто в один слой пупырки упаковали
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, по надежности время покажет.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 60 ТБ, 2.5", 400, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм, упаковано ,комп робит , посмотрим на сколь хватит
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! посмотрим, сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает больше двух месяцев исправно, по скорости тоже всё ок, в целом хорош за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск. встал и работает. оживил старенький ноут. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd накопитель. С ним старенький ноутбук стал шустрее. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ким Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Все в меру, все в пору). В комплекте отверточка и винтики. В Lenovo g50-70 встал на Ура. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает но по скорости ниже на 100 так что 4)
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
уже 20 штук таких дисков купил, работают замечательно)
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо и работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю не первый раз. Нормальные диски
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Довольно не плохо, даже хорошо. Показывать SSD не буду как так я его уже вставил. Скорость записи-450 МБ и больше Скорость чтения-580 МБ Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
доступный ссд который сможет сделать быстрее старый ПК, брал себе, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Мельников С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу.Всё работает.Супер.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
своим параметрам соответствует, в своём сегменте топ, я доволен и клиенты. Беру, брал и брать буду для работы.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
норм марка, брал для апгрейда ноута, доволен сам и клиенты.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный диск. лежит в запасе. проверил создал раздел. такой же бренд работает на винде 1.5 года пока норм.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ССД топ за свои деньги без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
николай

Достоинства:


Комментарий:
работает. упаковка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
Linux mint на нём чувствует себя хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
отличные диски. беру уже второй десяток. И вы берите, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо диск хороший,комп станет шустрее
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Винда закачалась без проблем товар хороший все летает Посмотрим сколько продержится
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Нусрет Г.

Достоинства:


Комментарий:
все четко .работает хорошо .для системы самое то
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Данил И.

Достоинства:


Комментарий:
windows 10 установил, работает отлично, быстро
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный ссдшник за такие деньги, но пришёл просто в своей картонной коробке, она ужасно помялась, слава богу там есть небольшой пластиковый слой. Лучше бы просто в один слой пупырки упаковали
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, по надежности время покажет.


Накопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X) - по цене 3140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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