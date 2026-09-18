Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)
256-гигабайтный SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] использует для обмена данными интерфейс SATA 3. Скоростные показатели модели типичны для твердотельных SATA-устройств: максимальная скоростьтения равна 560 МБ/с, а максимальная скорость записи – 500 МБ/с. Накопитель априори быстрее любых, даже самых скоростных жестких дисков. Осуществив модернизацию системы, вы моментально почувствуете значительный прирост быстродействия. SSD M.2 накопитель SiliconPower A55 [SP256GBSS3A55M28] соответствует форм-фактору 2280. Используемые ключи – B и M. Толщина накопителя составляет 3.5 мм. Упаковка устройства – блистер из прочного пластика.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25)
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитНакопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX28...
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD220S 120Gb (TS120GSSD220S)
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 256Gb (NT01N5M-256G-M3X)
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22)
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 256Gb (NT01N600S-256G-S3X)
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS2280P4 256Gb (AP256GAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N 256Gb (NT01N535N-256G-N8X)
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитНакопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 256GB (NT01NV2000...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power A55 256Gb (SP256GbSS3A55M28)