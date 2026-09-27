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SSD Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW купить в Москве
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Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW

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Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 1
Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 2
Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 3
Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 4
Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 5
Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
  • Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 1
  • Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 2
  • Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 3
  • Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 4
  • Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 5
  • Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741420
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
20

Описание товара Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW

SSD-накопитель KINGSPEC NE-256 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
174
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель KINGSPEC NE-256 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W1300MB/s 3D NAND MTBF 1M 100200/14500 IOPS 120TBW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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