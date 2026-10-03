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SSD Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS)

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Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3120
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  • Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634049
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
3120
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS)

M.2 накопитель ADATA LEGEND 960 с высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность в составе рабочих станций и игровых ПК. Он выполнен в компактном форм-факторе и помогает сэкономить место на материнской плате. В режиме последовательного чтения благодаря использованию интерфейса PCI-E 4.0 x4 скорость составляет 7400 Мбайт/сек. Благодаря объему 4000 ГБ накопитель ADATA LEGEND 960 предоставляет возможность хранения большого количества мультимедийных файлов и игр.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 4TB (ALEG-960-4TCS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
3120
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ADATA LEGEND 960 с высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность в составе рабочих станций и игровых ПК. Он выполнен в компактном форм-факторе и помогает сэкономить место на материнской плате. В режиме последовательного чтения благодаря использованию интерфейса PCI-E 4.0 x4 скорость составляет 7400 Мбайт/сек. Благодаря объему 4000 ГБ накопитель ADATA LEGEND 960 предоставляет возможность хранения большого количества мультимедийных файлов и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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