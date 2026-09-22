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SSD Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) купить в Москве
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Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z)

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Накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото 2
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Накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Энергопотребление
3.7
  • Накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото 1
  • Накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото 2
  • Накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото 3
  • Накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото 4
  • Накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726836
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Характеристики

Бренд
Solidigm
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z)

Накопитель SSD от компании Solidigm представляет собой надежное и высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для разнообразных задач и применения в различных системах. Данный SSD обладает следующими характеристиками: - **Время наработки на отказ (MTBF):** 2 000 000 часов, что подчеркивает его долговечность и надежность в повседневном использовании. - **Объем:** 960 ГБ, предоставляющий достаточно места для хранения ваших данных, приложений и мультимедийных файлов. - **Скорость записи:** 510 МБайт/с, обеспечивающая быстрое сохранение данных и эффективную работу вашей системы. - **Форм-фактор:** 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных компьютеров и ноутбуков. - **Скорость чтения:** 550 МБайт/с, позволяющая максимально быстро загружать и открывать файлы. - **Интерфейс подключения:** SATA, что гарантирует легкость установки и удобство использования в широком диапазоне устройств. - **Тип флэш-памяти:** TLC, обеспечивающий оптимальную комбинацию цены и производительности. - **Энергопотребление:** 3,7 Вт, что делает данный накопитель энергоэффективным решением для вашего устройства. - **Производитель:** Китай. SSD накопитель Solidigm — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности и надежности. Он обеспечивает быстрое и стабильное выполнение задач, будь то обработка больших объемов данных, работа с мультимедийными файлами или ежедневное использование компьютера. С производительностью мирового уровня и доступной ценой, этот SSD является решением, способным удовлетворить самые разные потребности пользователей.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z)




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Характеристики
Бренд
Solidigm
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD от компании Solidigm представляет собой надежное и высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для разнообразных задач и применения в различных системах. Данный SSD обладает следующими характеристиками: - **Время наработки на отказ (MTBF):** 2 000 000 часов, что подчеркивает его долговечность и надежность в повседневном использовании. - **Объем:** 960 ГБ, предоставляющий достаточно места для хранения ваших данных, приложений и мультимедийных файлов. - **Скорость записи:** 510 МБайт/с, обеспечивающая быстрое сохранение данных и эффективную работу вашей системы. - **Форм-фактор:** 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных компьютеров и ноутбуков. - **Скорость чтения:** 550 МБайт/с, позволяющая максимально быстро загружать и открывать файлы. - **Интерфейс подключения:** SATA, что гарантирует легкость установки и удобство использования в широком диапазоне устройств. - **Тип флэш-памяти:** TLC, обеспечивающий оптимальную комбинацию цены и производительности. - **Энергопотребление:** 3,7 Вт, что делает данный накопитель энергоэффективным решением для вашего устройства. - **Производитель:** Китай. SSD накопитель Solidigm — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности и надежности. Он обеспечивает быстрое и стабильное выполнение задач, будь то обработка больших объемов данных, работа с мультимедийными файлами или ежедневное использование компьютера. С производительностью мирового уровня и доступной ценой, этот SSD является решением, способным удовлетворить самые разные потребности пользователей.


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Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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