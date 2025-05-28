Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Отлично быстро спасибище большущее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но при установке приложения самсунг магикан диск исчезает. Удалила приложение- появился. Непоняточки, но мне это не важно
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. 2 недели - полёт нормальный. Цена, конечно, кусается, но качество соответствует. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
все работает! январь 25, Китай
Достоинства:
Комментарий:
приехала целая, внутри сам диск + документация установил без проблем, скорость примерно 500 с чем-то запись/чтение здоровье хорошее 100% смотрел через Самсунг Мэджик и диск Кристал, крутил-вертел работает 3 дня, туда перекачал кучу всего, уже половина занята, ничего не пропало и скорость стабильная ах да, 960 Гб вроде факт (ну это ок, там и не будет ровно 1тб)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, Самсунг этим все сказано, беру только его. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
диск работает адекватно нареканий нет компьютер быстрый ошибок нет определился сразу советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
установил в PS4, три дня работы полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Установили, пока работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Компьютером определился сразу. Ёмкость полностью соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Поставили и комп начал летать. Быстро включается, игру запускает за несколько секунд, хотя до этого было 5-7 минут. Оригинал. Пришёл с в коробке со всеми пломбами. Цена просто подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Стоит в компе, работает, что от него и требуется. По скоростям чтения- записи претензий нет, заявленным соответствует, Ресурс нарабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Если нет разъёма nvme на материнской плате и есть деньги, то ssd лучшее что можно взять. А самсунг - лучшее что можно взять (по оценкам блогеров)
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, оригинал на пломбах. На фото скорость через sata - type-c адаптер
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд,один из лучших по скорости, я доволен. рекомендуют многие мастера ставить его
Достоинства:
Комментарий:
Зарядили бук племяша на максимум. Предлагал ему другие варианты (подешевле), но он отказался. Почитав отзывы и характеристики понял его точку зрения.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упаковано, пломба на месте)
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка заводская, всё запечатано, как надо! Распаковал SSD диск, вставил его во внешний бокс, подключил по USB 3.0, а затем отформатировал. Всё работает, скорость высокая. Разница между чтением и записью небольшая, что меня и порадовало! А значит, при установке его вовнутрь компьютера, скорость будет соответствовать заявленной! В общем всё хорошо, вопросов нет! Всем спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный Самсунг! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен SSD в Корее. Пломбы на месте. При копировании на него данных - проблем не обнаружено. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, приложение самсунг (точное название не помню) подтверждает что диск оригинальный, скорость к сожалению не такая как заявлена, примерно 209 мб/с вместе 560, но то же пойдёт
Достоинства:
Комментарий:
накопитель оригинал, в samsung magician пишет подлинный
Достоинства:
Комментарий:
Установил. Программой самсунг магикан определяется как оригинальный. Работает хорошо. Посмотрим, как покажет себя в эксплуатации. В целом все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за адекватную цену на хороший диск.
Достоинства:
Комментарий:
Доброго дня всем ! Очень хороший, качественно сделанный диск ! Показатели его работы меня полностью устраивают ! Взял на замену исправно работающего HDD WD10EZEX. Доставка точно в срок, упаковка не помята, пломбы на коробке были целые. Я надеюсь будет работать очень долго, надёжно и исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Уже покупаю второй раз! SSD Samsung 870 evo это винты огонь! Их прошлого отзыва эти винты ни разу не подводил! Брал его для вот этого бокса! ZM-VE350, есть 13 лет назад купленный ZM-VE300 на него тоже купил такой же! Все 13 лет вручали просто не описать как! Короче только винты Samsung, все остальное не так хорошо
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично быстро спасибище большущее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но при установке приложения самсунг магикан диск исчезает. Удалила приложение- появился. Непоняточки, но мне это не важно
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. 2 недели - полёт нормальный. Цена, конечно, кусается, но качество соответствует. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
все работает! январь 25, Китай
Достоинства:
Комментарий:
приехала целая, внутри сам диск + документация установил без проблем, скорость примерно 500 с чем-то запись/чтение здоровье хорошее 100% смотрел через Самсунг Мэджик и диск Кристал, крутил-вертел работает 3 дня, туда перекачал кучу всего, уже половина занята, ничего не пропало и скорость стабильная ах да, 960 Гб вроде факт (ну это ок, там и не будет ровно 1тб)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, Самсунг этим все сказано, беру только его. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
диск работает адекватно нареканий нет компьютер быстрый ошибок нет определился сразу советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
установил в PS4, три дня работы полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Установили, пока работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Компьютером определился сразу. Ёмкость полностью соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Поставили и комп начал летать. Быстро включается, игру запускает за несколько секунд, хотя до этого было 5-7 минут. Оригинал. Пришёл с в коробке со всеми пломбами. Цена просто подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Стоит в компе, работает, что от него и требуется. По скоростям чтения- записи претензий нет, заявленным соответствует, Ресурс нарабатывает.
Достоинства:
Комментарий:
Если нет разъёма nvme на материнской плате и есть деньги, то ssd лучшее что можно взять. А самсунг - лучшее что можно взять (по оценкам блогеров)
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, оригинал на пломбах. На фото скорость через sata - type-c адаптер
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд,один из лучших по скорости, я доволен. рекомендуют многие мастера ставить его
Достоинства:
Комментарий:
Зарядили бук племяша на максимум. Предлагал ему другие варианты (подешевле), но он отказался. Почитав отзывы и характеристики понял его точку зрения.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упаковано, пломба на месте)
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка заводская, всё запечатано, как надо! Распаковал SSD диск, вставил его во внешний бокс, подключил по USB 3.0, а затем отформатировал. Всё работает, скорость высокая. Разница между чтением и записью небольшая, что меня и порадовало! А значит, при установке его вовнутрь компьютера, скорость будет соответствовать заявленной! В общем всё хорошо, вопросов нет! Всем спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный Самсунг! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен SSD в Корее. Пломбы на месте. При копировании на него данных - проблем не обнаружено. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, приложение самсунг (точное название не помню) подтверждает что диск оригинальный, скорость к сожалению не такая как заявлена, примерно 209 мб/с вместе 560, но то же пойдёт
Достоинства:
Комментарий:
накопитель оригинал, в samsung magician пишет подлинный
Достоинства:
Комментарий:
Установил. Программой самсунг магикан определяется как оригинальный. Работает хорошо. Посмотрим, как покажет себя в эксплуатации. В целом все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за адекватную цену на хороший диск.
Достоинства:
Комментарий:
Доброго дня всем ! Очень хороший, качественно сделанный диск ! Показатели его работы меня полностью устраивают ! Взял на замену исправно работающего HDD WD10EZEX. Доставка точно в срок, упаковка не помята, пломбы на коробке были целые. Я надеюсь будет работать очень долго, надёжно и исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Уже покупаю второй раз! SSD Samsung 870 evo это винты огонь! Их прошлого отзыва эти винты ни разу не подводил! Брал его для вот этого бокса! ZM-VE350, есть 13 лет назад купленный ZM-VE300 на него тоже купил такой же! Все 13 лет вручали просто не описать как! Короче только винты Samsung, все остальное не так хорошо