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SSD Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)

26 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
4.5
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 160 руб. 
Начислим 1011 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 489992
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
63 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ян С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично быстро спасибище большущее
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
В Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но при установке приложения самсунг магикан диск исчезает. Удалила приложение- появился. Непоняточки, но мне это не важно
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Анатолий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. 2 недели - полёт нормальный. Цена, конечно, кусается, но качество соответствует. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
y s.

Достоинства:


Комментарий:
все работает! январь 25, Китай
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лев К.

Достоинства:


Комментарий:
приехала целая, внутри сам диск + документация установил без проблем, скорость примерно 500 с чем-то запись/чтение здоровье хорошее 100% смотрел через Самсунг Мэджик и диск Кристал, крутил-вертел работает 3 дня, туда перекачал кучу всего, уже половина занята, ничего не пропало и скорость стабильная ах да, 960 Гб вроде факт (ну это ок, там и не будет ровно 1тб)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, Самсунг этим все сказано, беру только его. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Рамазан Б.

Достоинства:


Комментарий:
диск работает адекватно нареканий нет компьютер быстрый ошибок нет определился сразу советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
установил в PS4, три дня работы полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Установили, пока работает шустро
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Олеся Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютером определился сразу. Ёмкость полностью соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили и комп начал летать. Быстро включается, игру запускает за несколько секунд, хотя до этого было 5-7 минут. Оригинал. Пришёл с в коробке со всеми пломбами. Цена просто подарок.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит в компе, работает, что от него и требуется. По скоростям чтения- записи претензий нет, заявленным соответствует, Ресурс нарабатывает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ivan P.

Достоинства:


Комментарий:
Если нет разъёма nvme на материнской плате и есть деньги, то ssd лучшее что можно взять. А самсунг - лучшее что можно взять (по оценкам блогеров)
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Самвел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, оригинал на пломбах. На фото скорость через sata - type-c адаптер
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд,один из лучших по скорости, я доволен. рекомендуют многие мастера ставить его
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядили бук племяша на максимум. Предлагал ему другие варианты (подешевле), но он отказался. Почитав отзывы и характеристики понял его точку зрения.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упаковано, пломба на месте)
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка заводская, всё запечатано, как надо! Распаковал SSD диск, вставил его во внешний бокс, подключил по USB 3.0, а затем отформатировал. Всё работает, скорость высокая. Разница между чтением и записью небольшая, что меня и порадовало! А значит, при установке его вовнутрь компьютера, скорость будет соответствовать заявленной! В общем всё хорошо, вопросов нет! Всем спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный Самсунг! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен SSD в Корее. Пломбы на месте. При копировании на него данных - проблем не обнаружено. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Дима ж.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, приложение самсунг (точное название не помню) подтверждает что диск оригинальный, скорость к сожалению не такая как заявлена, примерно 209 мб/с вместе 560, но то же пойдёт
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
накопитель оригинал, в samsung magician пишет подлинный
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Установил. Программой самсунг магикан определяется как оригинальный. Работает хорошо. Посмотрим, как покажет себя в эксплуатации. В целом все норм.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за адекватную цену на хороший диск.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго дня всем ! Очень хороший, качественно сделанный диск ! Показатели его работы меня полностью устраивают ! Взял на замену исправно работающего HDD WD10EZEX. Доставка точно в срок, упаковка не помята, пломбы на коробке были целые. Я надеюсь будет работать очень долго, надёжно и исправно.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже покупаю второй раз! SSD Samsung 870 evo это винты огонь! Их прошлого отзыва эти винты ни разу не подводил! Брал его для вот этого бокса! ZM-VE350, есть 13 лет назад купленный ZM-VE300 на него тоже купил такой же! Все 13 лет вручали просто не описать как! Короче только винты Samsung, все остальное не так хорошо



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
4.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 530, TLC, 530, 1200 ТБ, 2.5", SATA, 1200 ТБ, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ян С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично быстро спасибище большущее
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
В Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но при установке приложения самсунг магикан диск исчезает. Удалила приложение- появился. Непоняточки, но мне это не важно
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Анатолий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. 2 недели - полёт нормальный. Цена, конечно, кусается, но качество соответствует. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
y s.

Достоинства:


Комментарий:
все работает! январь 25, Китай
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лев К.

Достоинства:


Комментарий:
приехала целая, внутри сам диск + документация установил без проблем, скорость примерно 500 с чем-то запись/чтение здоровье хорошее 100% смотрел через Самсунг Мэджик и диск Кристал, крутил-вертел работает 3 дня, туда перекачал кучу всего, уже половина занята, ничего не пропало и скорость стабильная ах да, 960 Гб вроде факт (ну это ок, там и не будет ровно 1тб)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, Самсунг этим все сказано, беру только его. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Рамазан Б.

Достоинства:


Комментарий:
диск работает адекватно нареканий нет компьютер быстрый ошибок нет определился сразу советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
установил в PS4, три дня работы полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Установили, пока работает шустро
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Олеся Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютером определился сразу. Ёмкость полностью соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили и комп начал летать. Быстро включается, игру запускает за несколько секунд, хотя до этого было 5-7 минут. Оригинал. Пришёл с в коробке со всеми пломбами. Цена просто подарок.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит в компе, работает, что от него и требуется. По скоростям чтения- записи претензий нет, заявленным соответствует, Ресурс нарабатывает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ivan P.

Достоинства:


Комментарий:
Если нет разъёма nvme на материнской плате и есть деньги, то ssd лучшее что можно взять. А самсунг - лучшее что можно взять (по оценкам блогеров)
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Самвел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, оригинал на пломбах. На фото скорость через sata - type-c адаптер
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд,один из лучших по скорости, я доволен. рекомендуют многие мастера ставить его
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядили бук племяша на максимум. Предлагал ему другие варианты (подешевле), но он отказался. Почитав отзывы и характеристики понял его точку зрения.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упаковано, пломба на месте)
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка заводская, всё запечатано, как надо! Распаковал SSD диск, вставил его во внешний бокс, подключил по USB 3.0, а затем отформатировал. Всё работает, скорость высокая. Разница между чтением и записью небольшая, что меня и порадовало! А значит, при установке его вовнутрь компьютера, скорость будет соответствовать заявленной! В общем всё хорошо, вопросов нет! Всем спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный Самсунг! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен SSD в Корее. Пломбы на месте. При копировании на него данных - проблем не обнаружено. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Дима ж.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, приложение самсунг (точное название не помню) подтверждает что диск оригинальный, скорость к сожалению не такая как заявлена, примерно 209 мб/с вместе 560, но то же пойдёт
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
накопитель оригинал, в samsung magician пишет подлинный
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Установил. Программой самсунг магикан определяется как оригинальный. Работает хорошо. Посмотрим, как покажет себя в эксплуатации. В целом все норм.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за адекватную цену на хороший диск.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго дня всем ! Очень хороший, качественно сделанный диск ! Показатели его работы меня полностью устраивают ! Взял на замену исправно работающего HDD WD10EZEX. Доставка точно в срок, упаковка не помята, пломбы на коробке были целые. Я надеюсь будет работать очень долго, надёжно и исправно.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже покупаю второй раз! SSD Samsung 870 evo это винты огонь! Их прошлого отзыва эти винты ни разу не подводил! Брал его для вот этого бокса! ZM-VE350, есть 13 лет назад купленный ZM-VE300 на него тоже купил такой же! Все 13 лет вручали просто не описать как! Короче только винты Samsung, все остальное не так хорошо


Накопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 63160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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