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SSD Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) купить в Москве
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Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z)

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Накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - фото 1
Накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - фото 2
Накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Энергопотребление
3.1
  • Накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - фото 1
  • Накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - фото 2
  • Накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 630 руб. 
Начислим 1227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z)
76 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Solidigm
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z)

**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 960GB D3-S4520 (SSDSC2KB960GZ1Z)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений с твердотельным накопителем Solidigm D3-S4520. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 960 ГБ; * интерфейс: SATA; * максимальная скорость чтения: 550 МБ/с; * максимальная скорость записи: 510 МБ/с; * форм-фактор: 2.5'; * тип: внутренний твердотельный накопитель; * тип комплектации: RTL. **Преимущества:** * высокая скорость работы — ваши программы и файлы будут открываться гораздо быстрее; * надёжность — среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов; * долговечность — накопитель рассчитан на значительный объём записанных данных (5.3 PBW) и выдерживает нагрузку 3 DWPD. Выберите SSD Solidigm и ощутите разницу в работе вашего компьютера!

Отзывы о товаре Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z)




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Характеристики
Бренд
Solidigm
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.1
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 960GB D3-S4520 (SSDSC2KB960GZ1Z)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений с твердотельным накопителем Solidigm D3-S4520. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 960 ГБ; * интерфейс: SATA; * максимальная скорость чтения: 550 МБ/с; * максимальная скорость записи: 510 МБ/с; * форм-фактор: 2.5'; * тип: внутренний твердотельный накопитель; * тип комплектации: RTL. **Преимущества:** * высокая скорость работы — ваши программы и файлы будут открываться гораздо быстрее; * надёжность — среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов; * долговечность — накопитель рассчитан на значительный объём записанных данных (5.3 PBW) и выдерживает нагрузку 3 DWPD. Выберите SSD Solidigm и ощутите разницу в работе вашего компьютера!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - по цене 76630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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