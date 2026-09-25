Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z)
**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 960GB D3-S4520 (SSDSC2KB960GZ1Z)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений с твердотельным накопителем Solidigm D3-S4520. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 960 ГБ; * интерфейс: SATA; * максимальная скорость чтения: 550 МБ/с; * максимальная скорость записи: 510 МБ/с; * форм-фактор: 2.5'; * тип: внутренний твердотельный накопитель; * тип комплектации: RTL. **Преимущества:** * высокая скорость работы — ваши программы и файлы будут открываться гораздо быстрее; * надёжность — среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов; * долговечность — накопитель рассчитан на значительный объём записанных данных (5.3 PBW) и выдерживает нагрузку 3 DWPD. Выберите SSD Solidigm и ощутите разницу в работе вашего компьютера!
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