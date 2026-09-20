Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU)
SATA накопитель Samsung 870 EVO сочетает высокий уровень быстродействия, стабильности и надежности, помогая существенно ускорить запуск приложений и выполнения ряда других компьютерных задач. Благодаря технологии 3D NAND, буферу DRAM и скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения достигается быстрая обработка ресурсов. Объем 2000 ГБ предоставляет возможность хранения большого количества различных файлов. Samsung 870 EVO выполнен в прочном тонком корпусе, который надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. Поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и аппаратное шифрование гарантируют высокую надежность в использовании. Для экономичного расхода энергии реализован режим сна.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 850 руб.14963 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 63 160 руб.15790 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
-
В наличииЦена 65 650 руб.16413 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 76 840 руб.19210 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 88 890 руб.22223 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 90 520 руб.22630 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 112 080 руб.28020 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 138 050 руб.34513 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM883 3.84Tb (MZ7LH3T8HMLT-000...
-
В наличииЦена 148 050 руб.37013 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 156 850 руб.39213 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
-
В наличииЦена 164 950 руб.41238 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 194 540 руб.48635 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU)