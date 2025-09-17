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SSD Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)

24 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Энергопотребление
9.9
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 330 руб. 
Начислим 518 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
32 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)

M.2 накопитель Kingston KC3000 благодаря контроллеру Gen 4x4 NVMe и технологии памяти 3D TLC NAND позволяет создать надежное вместительное хранилище и повысить производительность системы. Обладающий скоростью до 7000 Мбайт/сек, накопитель ориентирован на требовательные рабочие нагрузки. Компактная конструкция гарантирует широкую совместимость с ПК. Объем 2000 ГБ позволяет хранить большое количество мультимедийных файлов, документов и прочих данных. К примечательным особенностям Kingston KC3000 относится графеновый радиатор, который эффективно отводит тепло от чипов памяти и предотвращает перегрев.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Эльдар И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает уже 8-9 месяцев (покупал в начале января) в горячем ноуте с 12700х и 3070ти, проблем не было за это время никаких!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ssd супер, оригинальный, качественный, берите смело
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный sad, брал такой же для ПК. сейчас установил в ноутбук с медным охлаждением, тесты по температурам ещё не делал
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично, скорость соответствует, доставка быстрая, упаковка хлипковатая, но все дошло целым, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный и оригинальный накопитель. скорость на высоте. цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, скорость с объемом совпадают с заявленными, если в вашей материнке как и у меня есть теплоотводная пластина или радиатор то перегрева не будет, в другом случае лучше их докупить
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакован. Но, проверить его - работает или нет, нет возможности, из за некоторых продавцов - работают отвратительно и не ставят доставку 19 дней ! В связи с этим не можем собрать компьютер и проверить все детали ! Отзыв обязательно дополню!
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый ssd, но в ноутбук нужен дополнительный радиатор, в работе более полугода, пока все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Двухсторонний, как уже писали, где-то может не влезть (думаю, что в первую очередь, ультрабуки и компактные корпуса под вопросом). В мою док-станцию встал идеально на прокладочку 0.3 мм.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный, его внутренности на скрине. Продавца рекомендую! А ещё жду начисления обещанных баллов за покупку.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Легендарный ссд за приятнейшую цену с текущей акцией, однозначно лучший вариант сейчас.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже второй! Нареканий нет. На PCI-e gen. 3 выдает 3500 на чтение и запись.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал за 4 дня, Просто в родной упаковке, без пупырки и т.д. (мне проц с китая приезжал так запакован, что хоть с самолёта скидывай). Продавец, позаботься об упаковке, всё-таки \"игрушка\" не из дешёвых. Так пока всё нормально установил и инициализировался быстро (сейчас буду устанавливать вме игры). Если что, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость соответствует, оригинальной программой определяется, по показателям абсолютно новый. И на вес довольно тяжелый в сравнении с WD black
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Желателен радиатор. На атх материнке с родным радиатором не нагревается выше 60.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, скорости, по сравнению с sata ssd – впечатляют на практике, и цена лучшая на рынке
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ssd, если не хочется переплачивать за Самсунг. Брал чтобы устанавливать ВСЕ ИГРЫ. Никаких проблем.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, работает быстро. Надеюсь, когда-нибудь Кингстон научится класть в комплект винтик для крепления.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
установил, всё работает, характеристики соответствует заявленным, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
показывает не 2тб ровно, а 1.93тб что в целом незначительная погрешность, товар хороший брал за 15к
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не первое десятилетие пользуюсь продукцией Kingston, поэтому когда потребовался современный ёмкий SSD для игрового компьютера - выбор был очевиден. Диск оригинальный, не для китайского рынка (для китайского рынка другая упаковка). В качестве - не сомневаюсь. Продавец отличный.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Федор Д.

Достоинства:


Комментарий:
скорости в целом хорошие, но с 4к справляется процентов на 30 хуже чем в обзорах.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел, вставил, заработало, скорости вроде неплохие. Температура с радиатором msi не больше 55
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Владислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал версию на 2 Tb, чипы попались Toshiba, что судя по тестам ещё лучше.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Kingston KC3000 благодаря контроллеру Gen 4x4 NVMe и технологии памяти 3D TLC NAND позволяет создать надежное вместительное хранилище и повысить производительность системы. Обладающий скоростью до 7000 Мбайт/сек, накопитель ориентирован на требовательные рабочие нагрузки. Компактная конструкция гарантирует широкую совместимость с ПК. Объем 2000 ГБ позволяет хранить большое количество мультимедийных файлов, документов и прочих данных. К примечательным особенностям Kingston KC3000 относится графеновый радиатор, который эффективно отводит тепло от чипов памяти и предотвращает перегрев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Эльдар И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает уже 8-9 месяцев (покупал в начале января) в горячем ноуте с 12700х и 3070ти, проблем не было за это время никаких!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ssd супер, оригинальный, качественный, берите смело
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный sad, брал такой же для ПК. сейчас установил в ноутбук с медным охлаждением, тесты по температурам ещё не делал
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично, скорость соответствует, доставка быстрая, упаковка хлипковатая, но все дошло целым, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный и оригинальный накопитель. скорость на высоте. цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, скорость с объемом совпадают с заявленными, если в вашей материнке как и у меня есть теплоотводная пластина или радиатор то перегрева не будет, в другом случае лучше их докупить
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакован. Но, проверить его - работает или нет, нет возможности, из за некоторых продавцов - работают отвратительно и не ставят доставку 19 дней ! В связи с этим не можем собрать компьютер и проверить все детали ! Отзыв обязательно дополню!
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый ssd, но в ноутбук нужен дополнительный радиатор, в работе более полугода, пока все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Двухсторонний, как уже писали, где-то может не влезть (думаю, что в первую очередь, ультрабуки и компактные корпуса под вопросом). В мою док-станцию встал идеально на прокладочку 0.3 мм.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный, его внутренности на скрине. Продавца рекомендую! А ещё жду начисления обещанных баллов за покупку.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Легендарный ссд за приятнейшую цену с текущей акцией, однозначно лучший вариант сейчас.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже второй! Нареканий нет. На PCI-e gen. 3 выдает 3500 на чтение и запись.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал за 4 дня, Просто в родной упаковке, без пупырки и т.д. (мне проц с китая приезжал так запакован, что хоть с самолёта скидывай). Продавец, позаботься об упаковке, всё-таки \"игрушка\" не из дешёвых. Так пока всё нормально установил и инициализировался быстро (сейчас буду устанавливать вме игры). Если что, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость соответствует, оригинальной программой определяется, по показателям абсолютно новый. И на вес довольно тяжелый в сравнении с WD black
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Желателен радиатор. На атх материнке с родным радиатором не нагревается выше 60.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, скорости, по сравнению с sata ssd – впечатляют на практике, и цена лучшая на рынке
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ssd, если не хочется переплачивать за Самсунг. Брал чтобы устанавливать ВСЕ ИГРЫ. Никаких проблем.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, работает быстро. Надеюсь, когда-нибудь Кингстон научится класть в комплект винтик для крепления.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
установил, всё работает, характеристики соответствует заявленным, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
показывает не 2тб ровно, а 1.93тб что в целом незначительная погрешность, товар хороший брал за 15к
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не первое десятилетие пользуюсь продукцией Kingston, поэтому когда потребовался современный ёмкий SSD для игрового компьютера - выбор был очевиден. Диск оригинальный, не для китайского рынка (для китайского рынка другая упаковка). В качестве - не сомневаюсь. Продавец отличный.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Федор Д.

Достоинства:


Комментарий:
скорости в целом хорошие, но с 4к справляется процентов на 30 хуже чем в обзорах.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел, вставил, заработало, скорости вроде неплохие. Температура с радиатором msi не больше 55
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Владислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал версию на 2 Tb, чипы попались Toshiba, что судя по тестам ещё лучше.


Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - по цене 32330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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