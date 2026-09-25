Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
400
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
650
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Энергопотребление, Вт
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 740 руб.
В наличии
Код товара: 739109
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58 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
400
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
650
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
Synology представляет SSD в компактном форм-факторе M.2 2280 — идеально впишется даже в самые тонкие устройства. Объём 400 Гб подойдёт для рабочих файлов, быстрого старта системы или хранения важных данных. Высокая скорость чтения до 3000 МБайт/с обеспечивает мгновенный доступ к информации, а скорость записи 650 МБайт/с позволяет комфортно работать с большими файлами. Интерфейс PCIe 3.0 x4 дает быстродействие без задержек. Использование 3D NAND гарантирует надёжность и долговечность: ресурс записи до 700 Тб и огромный срок наработки на отказ — 3 000 000 часов. При этом накопитель остаётся энергоэффективным — всего 5 Вт энергопотребления. Идеальное решение для тех, кто ценит стабильность и производительность.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
400
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
650
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Synology представляет SSD в компактном форм-факторе M.2 2280 — идеально впишется даже в самые тонкие устройства. Объём 400 Гб подойдёт для рабочих файлов, быстрого старта системы или хранения важных данных. Высокая скорость чтения до 3000 МБайт/с обеспечивает мгновенный доступ к информации, а скорость записи 650 МБайт/с позволяет комфортно работать с большими файлами. Интерфейс PCIe 3.0 x4 дает быстродействие без задержек. Использование 3D NAND гарантирует надёжность и долговечность: ресурс записи до 700 Тб и огромный срок наработки на отказ — 3 000 000 часов. При этом накопитель остаётся энергоэффективным — всего 5 Вт энергопотребления. Идеальное решение для тех, кто ценит стабильность и производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Купить Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY - по цене 58740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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