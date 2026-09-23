Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
876
Энергопотребление
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 360 руб.
В наличии
Код товара: 504251
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Загружаем...
45 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
876
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
780
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
Серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L3480HCHQ-00A07] ориентирован на центры обработки данных и серверное оборудование. Твердотельный накопитель выдерживает нагрузки в круглосуточном режиме и обеспечивает сохранность файлов. Благодаря объему 480 ГБ он позволяет разместить большое количество документов, программ, видео. SSD накопитель Samsung PM893 подходит для установки в настольные ПК, ноутбуки и другие вычислительные устройства с интерфейсом подключения SATA III. Функции TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T обеспечивают стабильность работы запоминающего устройства и низкую вероятность сбоев.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
876
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L3480HCHQ-00A07] ориентирован на центры обработки данных и серверное оборудование. Твердотельный накопитель выдерживает нагрузки в круглосуточном режиме и обеспечивает сохранность файлов. Благодаря объему 480 ГБ он позволяет разместить большое количество документов, программ, видео. SSD накопитель Samsung PM893 подходит для установки в настольные ПК, ноутбуки и другие вычислительные устройства с интерфейсом подключения SATA III. Функции TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T обеспечивают стабильность работы запоминающего устройства и низкую вероятность сбоев.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 45360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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