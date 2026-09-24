Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)
Kingston SSD Fury Renegade – это топовый накопитель формата M.2 NVMe, созданный для геймеров, профессионалов и энтузиастов, которым важна максимальная скорость и надежность. Он использует передовую технологию PCIe 5.0, обеспечивая рекордные показатели чтения и записи, а также исключительную отзывчивость системы. Флагманская производительность PCIe 5.0 Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 накопитель достигает скорости чтения до 14 700 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с, что в два раза быстрее предыдущего поколения. Это делает его идеальным выбором для загрузки тяжелых игр, работы с 4K- и 8K-видео, а также выполнения ресурсоемких задач, таких как 3D-рендеринг и обработка больших данных. Высокая надежность и долговечность SSD Fury Renegade построен на 3D TLC NAND-памяти и обладает ресурсом записи (TBW) 2000 ТБ, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивных нагрузках. Параметр DWPD (0.5) подтверждает, что накопитель рассчитан на ежедневную перезапись половины своего объема в течение пяти лет. Оптимизация для игр и профессиональных приложений С впечатляющей производительностью случайного доступа (2 200 000 IOPS) накопитель обеспечивает мгновенную загрузку уровней в играх и сокращает время рендеринга в профессиональных программах. Технологии Kingston обеспечивают стабильную работу даже при длительных сессиях, минимизируя просадки скорости. Эффективное охлаждение и совместимость Фирменный радиаторный дизайн предотвращает перегрев, поддерживая высокую производительность даже при продолжительных нагрузках. Стандартный форм-фактор M.2 2280 обеспечивает совместимость с большинством современных материнских плат и ноутбуков, поддерживающих NVMe.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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