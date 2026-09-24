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SSD Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)

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Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 1
Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 2
Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 3
Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 4
Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 5
Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 6
Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 7
Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Энергопотребление
7
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 7
  • Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715824
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)

Kingston SSD Fury Renegade – это топовый накопитель формата M.2 NVMe, созданный для геймеров, профессионалов и энтузиастов, которым важна максимальная скорость и надежность. Он использует передовую технологию PCIe 5.0, обеспечивая рекордные показатели чтения и записи, а также исключительную отзывчивость системы. Флагманская производительность PCIe 5.0 Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 накопитель достигает скорости чтения до 14 700 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с, что в два раза быстрее предыдущего поколения. Это делает его идеальным выбором для загрузки тяжелых игр, работы с 4K- и 8K-видео, а также выполнения ресурсоемких задач, таких как 3D-рендеринг и обработка больших данных. Высокая надежность и долговечность SSD Fury Renegade построен на 3D TLC NAND-памяти и обладает ресурсом записи (TBW) 2000 ТБ, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивных нагрузках. Параметр DWPD (0.5) подтверждает, что накопитель рассчитан на ежедневную перезапись половины своего объема в течение пяти лет. Оптимизация для игр и профессиональных приложений С впечатляющей производительностью случайного доступа (2 200 000 IOPS) накопитель обеспечивает мгновенную загрузку уровней в играх и сокращает время рендеринга в профессиональных программах. Технологии Kingston обеспечивают стабильную работу даже при длительных сессиях, минимизируя просадки скорости. Эффективное охлаждение и совместимость Фирменный радиаторный дизайн предотвращает перегрев, поддерживая высокую производительность даже при продолжительных нагрузках. Стандартный форм-фактор M.2 2280 обеспечивает совместимость с большинством современных материнских плат и ноутбуков, поддерживающих NVMe.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston SSD Fury Renegade – это топовый накопитель формата M.2 NVMe, созданный для геймеров, профессионалов и энтузиастов, которым важна максимальная скорость и надежность. Он использует передовую технологию PCIe 5.0, обеспечивая рекордные показатели чтения и записи, а также исключительную отзывчивость системы. Флагманская производительность PCIe 5.0 Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 накопитель достигает скорости чтения до 14 700 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с, что в два раза быстрее предыдущего поколения. Это делает его идеальным выбором для загрузки тяжелых игр, работы с 4K- и 8K-видео, а также выполнения ресурсоемких задач, таких как 3D-рендеринг и обработка больших данных. Высокая надежность и долговечность SSD Fury Renegade построен на 3D TLC NAND-памяти и обладает ресурсом записи (TBW) 2000 ТБ, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивных нагрузках. Параметр DWPD (0.5) подтверждает, что накопитель рассчитан на ежедневную перезапись половины своего объема в течение пяти лет. Оптимизация для игр и профессиональных приложений С впечатляющей производительностью случайного доступа (2 200 000 IOPS) накопитель обеспечивает мгновенную загрузку уровней в играх и сокращает время рендеринга в профессиональных программах. Технологии Kingston обеспечивают стабильную работу даже при длительных сессиях, минимизируя просадки скорости. Эффективное охлаждение и совместимость Фирменный радиаторный дизайн предотвращает перегрев, поддерживая высокую производительность даже при продолжительных нагрузках. Стандартный форм-фактор M.2 2280 обеспечивает совместимость с большинством современных материнских плат и ноутбуков, поддерживающих NVMe.
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Отзывы


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