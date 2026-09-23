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SSD Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)

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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 8
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 9
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 10
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 11
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 12
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 13
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 14
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 15
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 16
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 17
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 18
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 19
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 11
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 12
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 13
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 14
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 15
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 16
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 17
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 18
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 19
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 240 руб. 
Начислим 500 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
31 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)

SATA накопитель Samsung 870 EVO отличается высокой производительностью и надежностью. Твердотельное запоминающее устройство совместимо с настольными и портативными компьютерами. Благодаря технологии 3D NAND, буферу DRAM и скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения достигается быстрая обработка различных ресурсов. Объем 1000 Гб предоставляет возможность хранения большого количества различных файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. Из особенностей Samsung 870 EVO отмечаются поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и аппаратное шифрование. Режим сна помогает более экономично расходовать энергию.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO отличается высокой производительностью и надежностью. Твердотельное запоминающее устройство совместимо с настольными и портативными компьютерами. Благодаря технологии 3D NAND, буферу DRAM и скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения достигается быстрая обработка различных ресурсов. Объем 1000 Гб предоставляет возможность хранения большого количества различных файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. Из особенностей Samsung 870 EVO отмечаются поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и аппаратное шифрование. Режим сна помогает более экономично расходовать энергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU) - по цене 31240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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