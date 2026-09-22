Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)
Crucial представляет новый SSD накопитель с исключительными характеристиками, идеально подходящий для энтузиастов высокой производительности и профессиональных пользователей. Этот SSD имеет объем 2048 ГБ, что обеспечивает масштабное хранилище для всех ваших данных. Оснащенный DRAM буфером, накопитель гарантирует максимальную скорость передачи данных и стабильность работы. Одной из ключевых особенностей является его невероятная скорость чтения до 14500 МБ/с и скорость записи до 13800 МБ/с, что позволяет мгновенно работать с большими объемами данных. Используемый форм-фактор M.2 2280 обеспечивает компактность, а поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4 делает этот SSD непревзойденным по скорости подключения. Тип флэш-памяти 3D NAND обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации, а максимальный ресурс записи (TBW) составляет впечатляющие 1200 ТБ, позволяя выполнять множество операций с интенсивной записью. Время наработки на отказ оценено в 1 500 000 часов, что свидетельствует о высокой надежности и устойчивости накопителя в долгосрочной перспективе. Произведенный в Китае, SSD от Crucial сочетает в себе превосходное качество сборки и инновационные технологии, обеспечивая максимальную эффективность и производительность для вашего устройства. Это идеальное решение для тех, кто не готов идти на компромисс, когда дело касается скорости и надежности.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
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