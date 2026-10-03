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SSD Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83)

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Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 1
Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 2
Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 3
Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Энергопотребление
10.5
  • Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634097
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83)

SSD M.2 накопитель MSI SPATIUM M480 PRO [S78-440Q600-P83] со скоростью до 7400 Мбайт/сек обеспечивает отзывчивость всей системы ПК. Он подключается к материнской плате через интерфейс PCI-E 4.0 x4. Для хранения файлов предлагается 2000 ГБ памяти. Технология S.M.A.R.T предусматривает мониторинг состояния и своевременное выявление неполадок. Функция ECC корректирует ошибки и сохраняет целостность файлов в случае сбоев. Для защиты конфиденциальных данных в накопителе MSI SPATIUM M480 PRO применяется технология аппаратного шифрования.

Отзывы о товаре Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
10.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель MSI SPATIUM M480 PRO [S78-440Q600-P83] со скоростью до 7400 Мбайт/сек обеспечивает отзывчивость всей системы ПК. Он подключается к материнской плате через интерфейс PCI-E 4.0 x4. Для хранения файлов предлагается 2000 ГБ памяти. Технология S.M.A.R.T предусматривает мониторинг состояния и своевременное выявление неполадок. Функция ECC корректирует ошибки и сохраняет целостность файлов в случае сбоев. Для защиты конфиденциальных данных в накопителе MSI SPATIUM M480 PRO применяется технология аппаратного шифрования.
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Доставка
Отзывы


Накопитель SSD SPATIUM M480 PRO 2TB (S78-440Q600-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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